Am heutigen Tag erscheint Update 1.5.3 für Assassin’s Creed Odyssey. Sowohl PC als auch Xbox One und PS4 werden mit der Aktualisierung ausgestattet, die bis auf einige Fehlerbehebungen jedoch nicht viel an dem Spiel ändert. Allerdings geben die zugehörigen Patchnotes einen Blick auf das neue Ezio-Pack preis!

Gratis: Das Artikelpaket Ezio Roman

Nach dem Release von „Assassin’s Creed Odyssey“ haben noch so einige Inhalte nachträglich ihren Weg in das Action-Rollenspiel gefunden. Dabei wurde nicht nur die Geschichte durch die beiden DLCs Das Schicksal von Atlantis und Das Vermächtnis der ersten Klinge ergänzt, sondern auch einige weitere Quests in Form der Vergessenen Geschichten Griechenlands hinzugefügt.

Hinzu kamen bereits einige weitere kostenlose, aber auch kostenpflichtige Pakete, die die Protagonisten Kassandra und Alexios mit neuen Outfits, Ausrüstungsgegenständen und Skins für Pferd Phobos ausstatteten. Obwohl die Unterstützung des Spiels mit neuen Inhalten nach Release der Discovery-Tour und dem Story-Creator inzwischen beendet wurde, folgt in Kürze wohl doch noch ein kleines Schmankerl: Das Ezio Roman-Set.

Wie auf dem Bild zu erkennen ist, trägt offenbar Alexios das Outfit, das wir von Ezio Auditore da Firenze gewöhnt sind, dem Protagonisten der beliebten „Assassin’s Creed“-Triologie, die zur Zeit der Renaissance unter anderem in Rom, Florenz und Venedig spielt und den zweiten Teil der Reihe sowie die beiden Ableger „Brotherhood“ und „Revelations“ umfasst. Einen letzten Auftritt feiert der italienische Assassine schließlich in dem CGI-Kurzfilm „Assassin’s Creed: Embers“.

Nun soll der florentinische Adler ein weiteres Mal nachträglich gewürdigt werden und das in Form des Ezio-Packs in „Assassin’s Creed Odyssey“. Dafür werden offenbar keine Helix-Credits benötigt, sondern wird laut eigener Aussage von Ubisoft kostenlos zur Verfügung gestellt. Womöglich erwartet uns das Gratis-Pack schon in den kommenden Tagen.