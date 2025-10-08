ARC Raiders: Kein Konsolen-Crossplay – Worauf du dich wirklich einlässt!

Embark Studios hat kürzlich bekannt gegeben, dass das heiß erwartete Spiel ARC Raiders am 30. Oktober 2025 für PC, PS5 und Xbox Series veröffentlicht wird. Während viele sich auf das neue PvPvE-Erlebnis freuen, gibt es einen Haken, der vor allem Konsolennutzer betreffen könnte.

Kein Konsolen-exklusives Crossplay

Was bedeutet Crossplay für ARC Raiders? ARC Raiders wird plattformübergreifende Spielmöglichkeiten bieten, die es den Spielern ermöglichen, unabhängig von ihrer Plattform miteinander zu spielen. Dies bedeutet, dass du sowohl mit PC- als auch mit Konsolenspielern zusammenarbeiten oder gegen sie antreten kannst. Doch im Gegensatz zur allgemeinen Erwartung wird es keine Option für ein ausschließliches Crossplay zwischen PS5 und Xbox Series geben.

Diese Entscheidung könnte bei einigen PS5- und Xbox-Spielern auf Missfallen stoßen, da sie möglicherweise das Spielen gegen PC-Nutzer vermeiden möchten. Dies ist vor allem relevant, da PC-Spieler einen Vorteil durch die Nutzung von Tastatur und Maus haben könnten, und Cheating auf der PC-Plattform häufiger vorkommt.

Spielerlebnis und Setting

Wie ist das Setting von ARC Raiders? Das Spiel findet in einer postapokalyptischen Erde statt, wo mysteriöse ARC-Roboter die Oberfläche übernommen haben. Du schlüpfst in die Rolle eines Raiders, der Ressourcen sammelt, um zu überleben und die Menschheit zu unterstützen, die sich unterirdisch versteckt.

Wie funktioniert das Gameplay? In ARC Raiders begibst du dich auf die Oberfläche, um in 30-minütigen Sessions Ressourcen zu sammeln. Dabei triffst du auf feindliche Roboter und andere Spieler. Wenn du stirbst, verlierst du deine gesammelten Ressourcen. Dein Ziel ist es, mit einer erfolgreichen Extraktion zurück zur Basis zu gelangen, wo du deine Ausrüstung verbessern und neue Gegenstände erwerben kannst.

Der Weg zur Veröffentlichung

Wie war der Entwicklungsprozess von ARC Raiders? Das Spiel wurde erstmals bei den Game Awards 2021 als kostenloser Koop-Shooter angekündigt und hat sich seitdem zu einem PvPvE-Extraction-Shooter entwickelt. Embark Studios hat den Free-to-Play-Ansatz verworfen und wird das Spiel zum Preis von 40 Euro anbieten.

Zusätzlich bietet Embark Studios vom 17. bis 19. Oktober 2025 eine Server Slam Playtest-Phase an, bei der du ohne Einladung teilnehmen kannst. Diese Phase soll die Serverkapazitäten testen und sicherstellen, dass zum Start alles reibungslos läuft.

Community-Reaktionen

Die Ankündigung von ARC Raiders hat gemischte Reaktionen hervorgerufen. Einige freuen sich auf das innovative Gameplay und das spannende Setting, während andere das fehlende Konsolen-exklusive Crossplay kritisieren. Embark Studios hat mit einem Countdown im Juni für Verwirrung gesorgt, der fälschlicherweise als möglicher Release-Termin interpretiert wurde.

Was denkst du über das Crossplay-Feature in ARC Raiders? Schreib es uns in die Kommentare!