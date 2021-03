Animal Crossing bringt den Häschentag zurück, tröstet uns aber mit riesigem Update

Animal Crossing: New Horizons bringt im April das wohl umstrittenste Event zurück: den Häschentag. Nachdem einige Spieler*innen im letzten Jahr wahrscheinlich eine*n Psychotherapeut*in aufsuchen mussten, um die Eiersuche in ACNH zu verarbeiten, folgt in diesem April die nächste Flut an Eiern; Eiern in Erdlöchern, Ballons, Flüssen und Steinen.

Aber es gibt einen Trost: Nintendo bringt mit dem zugehörigen Update auch eine Vielzahl neuer Items, saisonaler Artikel, neuen Design-Erstellungsmöglichkeiten und -yey- neuen Osterobjekten ins Spiel.

Jubiläum: Ein Jahr Animal Crossing New Horizons

Doch nicht das Osterfest allein bewegt Nintendo zur Einführung der neuen kostenlosen Funktionen und Gegenstände. Vielmehr feiert New Horizons am 20. März sein einjähriges Bestehen und gibt den Spieler*innen dabei neue Möglichkeiten zur kreativen Entfaltung an die Hand.

Wann erscheint das Update? Das neue kostenlose ACNH-Update erscheint am morgigen 18. März bereit zum Download auf der Nintendo Switch.

Nook Inc. schenkt euch einen Geburtstagskuchen zum einjährigen Jubiläum von New Horizons. Ihr findet das Item nach Installation des Updates in eurem Briefkasten. © Nintendo

Die neuen saisonalen Items

Hinzu kommen dabei unter anderem einige neue zeitlich begrenzt verfügbare Items, die ihr am Nook Portal unter Nook Shopping oder in der Schneiderei von Tina und Sina findet:

26. März bis 1. April : Furzkissen in verschiedenen Farben

: Furzkissen in verschiedenen Farben 1. April bis 30. April : Kleidung und Möbelartikel für die Abschlussball-Saison

: Kleidung und Möbelartikel für die Abschlussball-Saison 15. April bis 22. April : Forsythienbaum

: Forsythienbaum 15. April bis 22. April: Globus

© Nintendo

© Nintendo

Neues Design-Portal und Design Pro Editor +

Doch damit nicht genug: Es finden außerdem zwei neue Funktionen für das Erstellen von eigenen Designs in „Animal Crossing New Horizons“:

Benutzerdefinierte Designportal : Das Design-Portal in der Schneiderei ist mit dem neuen Update auch mobil verfügbar. Am NookPortal könnt ihr euch für 300 Nook-Meilen die passende App für euer NookPhone besorgen und sofort drauflos designen, ohne ständig zur Schneiderei latschen zu müssen.

: Das Design-Portal in der Schneiderei ist mit dem neuen Update auch mobil verfügbar. Am NookPortal könnt ihr euch für die passende App für euer NookPhone besorgen und sofort drauflos designen, ohne ständig zur Schneiderei latschen zu müssen. Profi Design-App: Gleichzeitig wird die Design-App auf eurem Handy um ein Pro-Upgrade erweitert. Auch sie kann am NookPortal freigeschaltet werden, allerdings für 2.000 Nook-Meilen. Damit könnt ihr fortan vier neue Objekte designen: Regenschirme, kleine Flaggen, Fächer und Foto-Aufsteller.

Außerdem könnt ihr insgesamt 100 zusätzliche Slots mit euren Eigenkreationen füllen, von denen 50 für die eigenen Designs und 50 für die Pro-Designs zur Verfügung stehen.

Das Design-Portal gibt es jetzt auch als App für euer NookPhone. © Nintendo

Der Inselpräsentator für ACNH

Ab dem 24. März 2021 wird außerdem der Inselpräsentator für „Animal Crossing New Horizons“ veröffentlicht. Damit könnt ihr alle eure Screenshots und Clips, die ihr von ACNH gemacht habt, auf die Website des Inselpräsentators hochladen und eigene Tour-Videos oder Plakate eurer Insel erstellen.

Hier könnt ihr eure Kreationen dann entweder mit der ganzen Welt teilen oder euch auch die Ergebnisse der anderen Spieler*innen herunterladen. Doch Achtung: Dieses Feature soll nur bis Ende des Jahres verfügbar sein.

Animal Crossing erneut im Häschentag-Fieber

Last but not Least: Ohs der Osterhase wird auf eure ACNH-Insel zurückkehren, ob ihr wollt oder nicht. Dafür stehen vom 28. März bis zum 4. April die neuen, täglich wechselnden Häschentag-Items in Nooks Laden bereit.

Ab wann läuft der Häschentag? Mit Erscheinen der käuflichen Oster-Objekte am 28. März, beginnt an diesem Tag auch wieder die fröhliche Suche nach Eiern. Hoffentlich diesmal mit einer etwas geringeren Spawn-Rate. Ab 4. April beginnt dann das eigentliche Osterfest, zu dem auch Ohs der Osterhase wieder anwesend sein und eure Eiersuche mit entsprechenden Bastelanleitungen und Gegenständen belohnen wird.

Der Häschentag kehrt in „Animal Crossing New Horizons“ zurück – mit neuen Items. Juhu? © Nintendo

Wie steht ihr zum Häschentag in „Animal Crossing New Horizons“? Freut ihr euch, dass sich wieder bunte Eier unter womöglich jedem Stein verbergen und neue Rezepte ins Spiel finden oder mach ihr euch schon jetzt dicke Kreuze in euren Kalender, wenn es wieder vorbei ist? Einige Spieler*innen scheinen die Antwort bereits zu kennen: