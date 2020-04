Am gestrigen Montag hat Nintendo ein neues Update zu Animal Crossing: New Horizons veröffentlicht, das vor allem das von vielen Spielern kritisierte Osterevent Häschentag anpasst.

Nervige Ostereier in Animal Crossing: New Horizons

Bereits seit einigen Tagen könnt ihr im Rahmen dieses Events bunte Ostereier bei verschiedenen Aktionen sammeln. Das Problem an der ganzen Sache ist allerdings, dass es Nintendo hier ein wenig zu gut mit den Spielern gemeint hat. Denn egal ob ihr Fische fangen, Bäume fällen oder Löscher graben wolltet, ständig fiel euch eines dieser nervigen Eier in die Hände. Dadurch sank zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit einen der neue Fische in diesem Monat an den Angelhaken zu bekommen. Schließlich bestand der Fang gefühlt jedes Mal aus einem dieser bunten Eier.

© Nintendo/PlayCentral.de

Update 1,1,4a verschafft Abhilfe

Mit Update 1.1.4a hat sich Nintendo jetzt genau diesem nervigen Problem angenommen und die Spawnrate, in der Ostereier auftauchen, bis zum 11. April gesenkt. Lediglich am letzten Tag des Events, am 12. April, wird diese Rate deutlich höher ausfallen, damit die Eier schnell und einfach gesammelt werden können. Genaue Angaben zu der Spawnrate hat Nintendo jedoch nicht veröffentlicht. Doch das ist eure Chance, um gezielt auf die Suche zu gehen, damit ihr zeitlich begrenzte Möbel und Kleidungsstücke craften könnt.

bunny day is cancelled pic.twitter.com/anjia7f2b6 — Jess 🌻 (@Biker_Booty) April 1, 2020