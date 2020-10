Animal Crossing trifft auf Silent Hill: So gruselig kann das süße Spiel sein

Es wird spooky in Animal Crossing: New Horizons… Und wir meinen damit nicht das kürzlich veröffentlichte Halloween-Update, das für das Nintendo Switch-Spiel erschienen ist, sondern den Silent Hill-Nachbau einer Spielerin.

Silent Hill in Animal Crossing verewigt

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Animal Crossing in einem ungewohnt düsteren Gewand zeigt. Die breite Spielerschaft ist nun mal vielseitig interessiert und ACNH bietet so einige Möglichkeiten sich kreativ zu entfalten, um seine Insel nach den eigenen Vorlieben zu gestalten.

Animal Crossing: New Horizons wird von Fan in einem Horrorfilm umgesetzt

So hat sich ein Fan nun an die Umsetzung eines Filmplakats von Silent Hill gemacht. Das Ergebnis ist beinahe ausschließlich durch die in New Horizons verfügbaren Tools entstanden und kann sich wirklich sehen lassen. In den frühen Morgenstunden des Games aufgenommen, hüllt sich die kleine Animal Crossing-Insel sogar in den altbekannten Nebel und Protagonistin Rose Da Silva in ihren Trenchcoat:

Wie besuche ich die Silent Hill-Insel in ACNH? Aktuell ist die Erstellerin noch dabei, die Insel zu komplettieren. Deshalb stellt sie noch keinen Dream-Code für einen Traumbesuch zur Verfügung. Sollte sie jedoch einen herausgeben, findet ihr sie hier auf Twitter.

Dauerbrenner Silent Hill

Silent Hill ist wirklich noch lange nicht out. Schon lange fiebern die Fans der Konami Spiele und die der zugehörigen Filme auf eine Fortsetzung des gruseligen Abenteuers hin. Bisher ohne Ergebnis.

Es flammen immer wieder Gerüchte zu neuen Spielen oder filmischen Umsetzungen in dem beliebten Universum auf. Zudem hat Konami vor einiger Zeit bestätigt, dass sie ihre Silent Hill-Fans nicht vergessen haben. Aber mehr als Spekulationen gibt es bislang noch nicht.

Silent Hill 2: Schauriger Fund rund 20 Jahre später

Glücklicherweise finden sich immer wieder andere Unternehmen und Entwickler, die zumindest ein Crossover mit der Horrorgeschichte rund um die nebelige Kleinstadt Silent Hill und ihre Besucher ermöglichen. Zuletzt gab es deshalb den gleichnamigen Lizenz-DLC für Dead by Daylight mit dem schaurigen Pyramide Head als neuen Killer.