Nintendos Lebenssimulation Animal Crossing: New Horizons ist am vergangenen Freitag für die Switch veröffentlicht worden. Direkt zum Release hagelte es bereits Traumwertungen, die den Titel schon jetzt zum am besten bewerteten Ableger der gesamten Reihe machen. Doch auch in Verkaufszahlen scheinen die Entwickler bei New Horizons alles richtig gemacht zu haben, denn das Spiel verkauft sich wie geschnitten Brot.

Beeindruckende Verkaufszahlen in Japan

Zwar gibt es bislang lediglich die Verkaufszahlen aus Japan, doch diese sprechen bereits eine deutliche Sprache. Wie die japanische Webseite 4Gamer berichtet, konnte sich „Animal Crossing: New Horizons“ dort innerhalb von nur drei Tagen nach dem Release satte 1,3 Millionen Mal verkaufen. Selbst das sehr starke Pokémon Schwert und Schild (ebenfalls rund 1,3 Millionen verkaufte Einheiten in demselben Zeitraum) konnte somit knapp übertroffen werden. Damit ist New Horizons der Switch-Titel mit dem bislang besten Start-Wochenende überhaupt.

© Nintendo

In den UK wird von einem besseren Verkaufsauftakt als bei allen Vorgängerteilen von „Animal Crossing“ inklusive Erweiterungen berichtet. Damit legt „New Horizons“ einen 3,5 Mal stärkeren Start hin als das 2013 erschienene Animal Crossing: New Leaf, das bis dahin den erfolgreichsten Start zu verzeichnen hatte.

Ebenfalls recht interessant ist der Vergleich zu Bethesdas Doom: Eternal, das ebenfalls am Ende der letzten Woche veröffentlicht worden ist.

Auf Steam hat „Doom: Eternal“ übrigens kurz nach dem Release fast 100.000 Spieler an den PC gelockt. Doch auch Valves Plattform konnte am vergangenen Wochenende einen weiteren Spielerrekord aufstellen.

