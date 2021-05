Animal Crossing startet den Museumstag 2021: Was ist neu bei der Stempeljagd?

Animal Crossing: New Horizons feiert auch im Jahr 2021 den Museumstag und heißt euch für eine weitere Stempeljagd im Museum willkommen. Wir verraten euch, was es damit auf sich hat und welche Belohnungen auf euch warten, wenn ihr an der wilden Stempelsuche teilnehmt.

Museumstag 2021 in Animal Crossing: New Horizons

Sobald ihr Update 1.10.0 für „Animal Crossing: New Horizons“ installiert habt, könnt ihr das Event ganz einfach starten, indem ihr das Museums betretet und einen kurzen Plausch mit Eugen haltet, der begeistert vom Museumstag berichtet. Danach kann es eigentlich direkt losgehen.

Wann findet der Museumstag statt? Die Stempeljagd startet am 18. Mai und dauert bis zum 31. Mai 2021 an. In diesen beiden Wochen habt ihr Zeit die Stempel im Museum zu sammeln.

Was ist neu in diesem Jahr? Während es zuletzt noch drei Ausstellungen waren, die besucht werden konnten, kommt inzwischen auch die Kunstsammlung und demnach auch der passende Kunstwandschmuck als Belohnung hinzu. In diesem Jahr könnt ihr demnach alle vier Ausstellungsräume nach Stempeln abgrasen.

So sehen die Stempelstationen aus. © Nintendo/PlayCentral

Wie funktioniert die Stempeljagd?

In jedem der Ausstellungen befinden sich drei Stempel-Stationen. Die Stationen werden dabei immer zufällig im Raum platziert. Um die sogenannten Andenken zu sammeln, müsst ihr nun lediglich die Stationen anlaufen und euch einen Stempel geben lassen – das war’s schon! Das macht ihr solange, bis ihr die drei Stempel aller Kästen gesammelt habt.

Was ist Belohnung für die Stempeljagd? Habt ihr alle Stempel gesammelt, winkt als Belohnung der Wandschmuck jeder einzelnen Ausstellung, mit denen ihr anschließend eure Wände verzieren könnt. Diesen (und nur diesen) Wandschmuck könnt ihr jeden Tag erneut erhalten, wenn ihr die Stempeljagd wiederholt. Am nächsten Tag verändert sich lediglich die Position der Kästen in den Ausstellungsräumen, die Belohnung bleibt gleich.

Animal Crossing: Kehrt Kofi samt Museumscafé in New Horizons zurück?

Alle Belohnungen für die Stempeljagd

Insektenausstellung : Insektenwandschmuck

: Insektenwandschmuck Fischausstellung : Fischwandschmuck

: Fischwandschmuck Fossilienausstellung : Fossilienwandschmuck

: Fossilienwandschmuck Kunstaustellung: Kunstwandschmuck

Diese Jahr ist die Kunstausstellung mit dabei und auch der zugehörige Wandschmuck. © Nintendo/PlayCentral

Kann ich den Wandschmuck verkaufen? So wie jeden anderen Einrichtungsgegenstand in „Animal Crossing: New Horizons“, könnt ihr auch die Stempeljagd-Belohnungen in Nooks Laden gegen Sternis eintauschen. Jeder einzelne Wandschmuck ist dabei 300 Sternis wert. Nehmt ihr jeden Tag an dem Event teil, könnt ihr demnach 16800 Sternis verdienen, solltet ihr wirklich jeden Gegenstand verkaufen.

Animal Crossing-Events im Juni

Dafür ist der kommende Monat minimal spektakulärer, denn hier warten gleich zwei größere Events auf euch: Die Hochzeitssaison und das Insektikus-Turnier. Außerdem können Nordhalbkugel-Spielende ab Juni wieder Sommermuscheln sammeln und neue Rezepte finden. Alle genauen Termine findet ihr in unserem ACNH Event-Kalender.