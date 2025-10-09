Animal Crossing-Klon auf PS5? Anime Village Online sorgt für Wirbel

Ein neues Spiel auf der PlayStation 5 erregt derzeit Aufsehen, da es auffallende Ähnlichkeiten mit dem beliebten Nintendo-Franchise Animal Crossing aufweist. Auf dem PlayStation Store ist kürzlich ein Titel namens Anime Village Online aufgetaucht. Dieses Spiel scheint nicht nur den Kunststil von Animal Crossing zu imitieren, sondern auch das Gameplay ist bemerkenswert ähnlich.

Ähnlichkeiten zwischen Anime Village Online und Animal Crossing

Was macht Anime Village Online so ähnlich zu Animal Crossing? Das Spiel bietet eine offene Welt, in der du ein Haus bauen, es dekorieren, Pflanzen anbauen und Fische fangen kannst – Aktivitäten, die direkt aus Animal Crossing stammen könnten. Die Grafik zeigt eine cartoonhafte Figur in einer Landschaft, die stark an die idyllische Welt von Animal Crossing erinnert.

Zusätzlich zur visuellen Gestaltung bietet Anime Village Online einen Multiplayer-Modus für bis zu zehn Spieler und verspricht sogar plattformübergreifendes Spielen ab dem Jahr 2027. Die Ähnlichkeiten sind so stark, dass es schwerfällt, keine Verbindung zu Nintendo’s Animal Crossing: New Horizons zu ziehen.

Reaktionen und rechtliche Implikationen

Welche Reaktionen löst dieses Spiel aus? In der Gaming-Community wird das Spiel mit Skepsis betrachtet. Viele stellen sich die Frage, ob es sich um einen dreisten Versuch handelt, von der Popularität von Animal Crossing zu profitieren. Nintendo ist bekannt dafür, seine geistigen Eigentumsrechte rigoros zu verteidigen, was die Veröffentlichung von Anime Village Online in seiner jetzigen Form infrage stellt.

Ein weiteres ähnliches Spiel, Anime Life Sim, verschwand bereits früher im Jahr 2025 aus dem PlayStation Store, nachdem es entdeckt wurde. Dies könnte darauf hindeuten, dass Anime Village Online ein ähnliches Schicksal ereilen könnte, besonders wenn Nintendo rechtliche Schritte einleitet.

Der Entwickler hinter Anime Village Online

Wer steckt hinter dem Spiel? Der Entwickler von Anime Village Online, Wisnu Sudirman, hat auch ein weiteres Spiel im PlayStation Store, das ebenfalls starke Ähnlichkeiten mit einem bekannten Titel aufweist. Rooted: Survival spielt in einer post-apokalyptischen Welt und erinnert optisch stark an The Last of Us. Auch hier wird in der Beschreibung direkt auf The Last of Us verwiesen, mit dem Hinweis, dass keine Urheberrechtsverletzungen beabsichtigt seien.

Während die Ähnlichkeiten von Rooted: Survival mit Unreal Engine Assets erklärt werden könnten, hat Anime Village Online keinen solchen Vorwand. Die Gefahr, dass das Spiel nie veröffentlicht wird oder erheblich geändert werden muss, ist real.

Einfluss von Kopierspielen auf digitale Vertriebsplattformen

Wie beeinflussen solche Spiele den Markt? Spiele, die stark von erfolgreichen Titeln inspiriert sind, sind auf digitalen Vertriebsplattformen keine Seltenheit. Oft handelt es sich um Versuche, von der Verwirrung oder dem Interesse der Spieler zu profitieren. Während einige dieser Spiele gute Nachahmungen sind, die dem Originalspiel Respekt zollen, sind andere kaum mehr als plumpe Kopien.

Die Herausforderung für Plattformbetreiber besteht darin, eine Balance zwischen kreativer Freiheit und Schutz des geistigen Eigentums zu finden. Für dich als Spieler bedeutet dies, dass du aufmerksam sein und genau hinschauen solltest, bevor du einen Kauf tätigst.

Was denkst du über die Ähnlichkeiten zwischen Anime Village Online und Animal Crossing? Lass es uns in den Kommentaren wissen!