Animal Crossing Crocs-Kollektion startet August 2025 – das erwartet dich

Die Zusammenarbeit zwischen Crocs und Nintendo für eine spezielle Linie von Animal Crossing: New Horizons inspirierten Crocs ist fast da. Diese Kollektion umfasst Clogs sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und bietet eine Vielzahl von Jibbitz-Charms, die die beliebtesten Charaktere des Spiels darstellen. Die Crocs sind perfekt für den Strand geeignet und passen daher hervorragend zur Inselästhetik des Spiels für die Nintendo Switch.

Das Design der Crocs ist geprägt von den Wäldern der Animal Crossing Inseln, komplett mit Obstbäumen auf der Oberseite, während die Seiten wellig und blau sind, um den Ozean darzustellen. Diese stylischen Clogs sind ein Muss für jeden Fan der Serie.

Was enthalten die Animal Crossing Crocs?

Welche Charaktere sind auf den Jibbitz-Charms zu finden? Die Crocs werden mit Jibbitz-Charms der bekanntesten Charaktere aus Animal Crossing geliefert, darunter Tom Nook, Timmy und Tommy, Isabelle sowie K.K. Slider. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Jibbitz-Packs, die separat erworben werden können und weitere Charaktere umfassen.

Wie sehen die Preis- und Größenoptionen aus? Die Animal Crossing Crocs für Erwachsene kosten 84,99 Euro und sind in den Größen 36-48 (EU) erhältlich. Die Kinder-Versionen sind in den Größen 28-38 (EU) verfügbar und kosten 54,99 Euro. Die Markteinführung erfolgt am 26. August 2025, und du kannst sie direkt auf der Crocs-Website bestellen.

Der Erfolg von Animal Crossing: New Horizons

Warum gilt Animal Crossing: New Horizons als eines der besten Spiele? Animal Crossing: New Horizons ist ein 2020 erschienenes soziales Simulationsspiel, das von Nintendo entwickelt wurde. Es ist der fünfte Hauptteil der Animal Crossing Serie und bietet Spielern die Möglichkeit, eine verlassene Insel nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Mit über 47 Millionen verkauften Exemplaren weltweit ist es das meistverkaufte Spiel der Serie und das zweitbeste Spiel für die Nintendo Switch.

Das Spiel wurde während der Pandemie veröffentlicht und hat sich in den Herzen vieler Fans festgesetzt. Es bietet eine beeindruckende Menge an Anpassungsmöglichkeiten und wurde durch zahlreiche kostenlose Updates und kostenpflichtige DLCs erweitert, die den Inhalt auf ein erstaunliches Niveau ansteigen ließen. Die Möglichkeit, das Spiel mit Freunden zu erleben, erhöht den Spaßfaktor zusätzlich.

Animal Crossing: Ein Franchise mit Geschichte

Wo steht Animal Crossing: New Horizons im Vergleich zu früheren Spielen? Animal Crossing als Franchise existiert seit über 20 Jahren und hat viele Spiele hervorgebracht. Animal Crossing: New Horizons steht in vielen Rankings ganz oben, was auf die umfangreichen neuen Features und die hohe Anpassungsfähigkeit der Inseln zurückzuführen ist. Trotz einiger Kritikpunkte, wie dem langsamen Spielfortschritt, bleibt es ein Favorit unter den Fans.

Die kontinuierliche Unterstützung von Nintendo, inklusive der Möglichkeit, Spielstände auf die nächste Konsolengeneration zu übertragen, zeigt, dass New Horizons auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird.

Was hältst du von der neuen Crocs-Kollektion und wo siehst du Animal Crossing: New Horizons im Vergleich zu anderen Spielen der Serie? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit!