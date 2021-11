Black Friday in Animal Crossing: Neues Event lässt euch fett Sternis sparen

Animal Crossing: New Horizons hat ein neues Update letzte Woche erhalten und damit kommen viele neue Funktionen ins Spiel. Aber nicht alle hat Nintendo vorab bekannt gegeben. Jetzt sind nämlich Spieler*innen auf ein neues Black Friday-Event gestoßen, dass es letztes Jahr nicht gab.

Große Rabatte am Nook-Friday-Event

Über Zeitreisen wurde jetzt bekannt, dass Nintendo noch mehr für die nächsten Wochen plant. Denn einige Spieler*innen sind einfach in der Zeit nach vorne gereist und haben dabei zufällig gesehen, dass es ein neues Event gibt.

Wie im echten Leben, gibt es besondere Rabatte zu Black Friday im Spiel. Vom 26. November bis zum 30. November bekommt ihr auf alle Items in Nooks Laden 30 Prozent Rabatt. Also egal was an den Tagen angeboten wird, ihr bekommt es deutlich günstiger.

Kleines Problem: Die Items sind täglich immer zufällig, die ihr in Nooks Laden finden könnt. Dadurch könnt ihr nicht auf speziell ein Item hoffen, es günstiger zu bekommen. Ihr könnt also Glück haben und einige der teuersten Items bekommen oder ihr habt nur die günstigsten in der Zeit im Angebot.

Ihr könnt also extrem viel Glück oder leider ordentlich Pech bei diesem Event haben. Ein täglicher Blick in Nooks Laden lohnt sich aber so oder so nach dem Update. Denn insgesamt wurden per Update über 9000 Items mit Variationen hinzugefügt. Also selbst wenn ihr vorher schon den Katalog vervollständigt hattet, gibt es jetzt wieder die Chance etwas komplett Neues zu erhalten.

Noch mehr Neues in Animal Crossing: New Horizons

Das Nook-Friday-Event lässt ein wenig darauf hoffen, dass sich noch weitere Überraschungen im Spiel befinden. Als nächstes Event erwartet euch am 25. November erst einmal das erneuerte Schlemmfest. Was es 2020 bei der Animal Crossing-Variante von Thanksgiving zu erleben gab, lest ihr hier:

Animal Crossing feiert heute Schlemmfest: Alle Geheimzutaten, Anleitungen und neuen Items

„Animal Crossing: New Horizons“ hat mit Update 2.0 viele Neuerungen erhalten. Wir helfen euch beim Einstieg in das Update und zeigen euch, wie ihr das Café Taubenschlag freischaltet und wo ihr Kofi findet. Zudem gibt es bei Melinda neue Verordnungen, die wir euch ebenfalls näher vorstellen.

Zusätzlich zum Update wurde der erste DLC Happy Home Paradise veröffentlicht. Wir geben euch Hilfe, falls ihr Problem dabei habt, den neuen Inhalt zu starten.