Animal Crossing: So schaltet ihr Kofi und sein Café Taubenschlag frei

Animal Crossing: New Horizons hat heute einen Tag zu früh das Update 2.0 erhalten. Eine der am meisten erwarteten Neuerungen ist ganz klar Kofi und sein Café. Da es aber nicht ganz so einfach ist, ihn zu bekommen, verraten wir hier, wie ihr die Baristataube freischaltet.

Hab ich Animal Crossing-Update 2.0 heruntergeladen?

Ihr solltet zunächst erst einmal im Hauptmenü schauen, ob ihr Version 2.0 bereits geladen habt. Oben rechts in der Ecke wird die Versionsnummer angezeigt. Ist alles richtig, dann könnt ihr normal weiterspielen. Beachtet, dass „Animal Crossing“ das Update noch nicht automatisch herunterlädt. Ihr müsst im Swich-Menü auf die Kachel des Spiels, die Plus-Taste drücken und da das Update manuell starten.

Das sind die Voraussetzungen: Ihr könnt Kofi nur dann freischalten, wenn ihr auch einige Voraussetzungen erfüllt habt. Er und sein Café sind nämlich Teil des Museums und so müsst ihr erst einmal andere Dinge erspielt haben. Dazu zählt ein komplett ausgebautes Museum mit dem zweiten Stockwerk sowie eine unbekannte Anzahl an Spenden, die im Museum ausgestellt werden. Erst dann kommt auch Kofi dazu.

So schaltet ihr Kofi und sein Café frei

Erfüllt ihr das alles, dann könnt ihr ab sofort die Mission starten, um das Café zu erhalten.

Sprecht mit Eugen: Der Museumsdirektor wird über seinem Kopf eine Denkblase mit drei Punkten haben. Wenn ihr das erste Mal mit ihm sprecht, macht er euch den Vorschlag, Kofi zu finden, der auf einer abgelegenen Insel nach Gyroiden sucht. Damit ihr wisst, nach wem ihr suchen sollt, schickt er euch ein Foto von Kofi an euren Briefkasten.

Holt euch dieses ab und schaut euch Kofi an, damit ihr nicht vergesst, wie er aussieht.

Das Bild könnt ihr nach der Mission in euer Haus platzieren. ©Nintendo/PlayCentral.de

Geht an euren Steg und begrüßt Käpten: Mit Update 2.0 steht jetzt an eurem Steg in „Animal Crossing: New Horizons“ zum ersten Mal eine Jolle auf der sich Käpten befindet. Der Kappa-Kapitän bringt euch einmal am Tag für 1000 Nook-Meilen auf eine zufällige, mysteriöse Bootstour-Insel.

Er ist auch wichtig, damit ihr Kofi finden könnt. Denn habt ihr das Foto von Eugen erhalten, befindet sich die Baristataube auf der nächsten Insel, die ihr mit Käpten bereist. Sprecht also dringend erst mit dem Museumsdirektor bevor ihr zu eurem Steg geht, da ihr ansonsten einen Tag warten müsst.

Am Steg sitzt seelenruhig Käpten und wartet auf euch. ©Nintendo/PlayCentral.de

Taubeninsel: Auf der Insel, auf der sich Kofi befindet, gibt es nicht viel zu entdecken, aber stellt sicher, dass ihr auf jeden Fall mit ihm solange gesprochen habt, bis er euch bittet, eine Nachricht an Eugen zu überbringen. Er gibt euch zudem ein Gyroid-Fragment, das ihr auf eurer Insel einbuddeln und begießen solltet.

Da ist er endlich: Kofi ist zurück in Animal Crossing: New Horizons! ©Nintendo/PlayCentral.de

Nach dem Gespräch könnt ihr die Insel wieder verlassen und wieder zurück fahren. Eugen wartet schon im Museum gespannt auf eure Rückkehr. Redet ihr mit ihm und erzählt Kofis Botschaft, dann startet die Eule alle Vorbereitungen für den Bau des Cafés.

Wie so oft in Animal Crossing: Ihr müsst wieder einen ganzen Tag lang warten auf Kofi. ©Nintendo/PlayCentral.de

Zwei Tage Wartezeit: An diesem Punkt müsst ihr zwei Tage warten, um endlich das Café betreten zu dürfen. Denn einen gesamten Tag lang dauert es, bis Eugen die Renovierungen durchgeführt hat. Zu dieser Zeit könnt ihr das Museum nicht betreten. Danach ist es aber wieder offen und feiert das permanente Café, das ebenfalls zu jeder Uhrzeit geöffnet ist.

Das könnt ihr im Café machen

Das Café Taubenschlag ist ein Treffpunkt für eure Inselbewohner, die gemütlich einen Kaffee trinken wollen.

Das Café hat endlich eröffnet. ©Nintendo/PlayCentral.de

Trinkt Kaffee: Setzt ihr euch auf einen der Bar-Hocker oder die Sessel, dann bekommt ihr von Kofi die Frage, ob ihr etwas trinken wollt. Er zaubert dann für 200 Sternis einen zufälligen Kaffee, den euer Charakter direkt trinkt und dann unterschiedliche Sprüche sagt, wie dass es ganz außergewöhnlich schmeckt.

Trefft euch mit Freunden: Habt ihr euer Stadttor auf, dann könnt ihr eure Freunde ins Café Taubenschlag einladen und mit ihnen gemeinsam eine Tasse Kaffee trinken.

Ladet amiibo-Figuren ein: Im Café steht in der linken Ecke ein amiibo-Telefon. Interagiert mit diesem und ihr könnt einen Charakter per amiibo-Figur oder -Karte einladen. Mit diesem könnt ihr dann mehrfach reden und immer wieder Neues zu der Persönlichkeit entdecken. Ihr könnt immer nur einen amiibo gleichzeitig einladen, bei einem weiteren verlässt der andere das Café.

Auch Charaktere wie Bonnie, Lotte und mehr, die keinen eigenen Auftritt im Spiel haben, kommen auf einen Kaffee vorbei. ©Nintendo/PlayCentral.de

Das ist alles, was ihr zum Café wissen müsst. Zusätzlich zum neuesten Update erscheint am 05. November in „Animal Crossing: New Horizons“ auch noch der kostenpflichtige DLC Happy Home Paradise. Mehr dazu findet ihr in der Übersicht auf PlayCentral.