Animal Crossing: Das sind die Verordnungen und das bedeuten sie

Mit dem Update 2.0 in Animal Crossing: New Horizons gibt es viele Neuerungen im Spiel. Eine davon sind die Verordnungen, die ihr auf eurer Insel durchführen könnt. Wir zeigen euch, welche es gibt und was sie bedeuten.

Hab ich Animal Crossing-Update 2.0 heruntergeladen?

Um Verordnngen durchführen zu können, braucht ihr das neue Update 2.0. Im Hauptmenü des Spiels wird euch oben rechts in der Ecke die Versionsnummer angezeigt. Ist alles richtig, dann könnt ihr normal weiterspielen. Falls das Animal Crossing-Update nicht automatisch heruntergeladen wird, dann müsst ihr auf der Kachel des Spiels gehen, die Plus-Taste drücken und so das Update manuell starten.

Das sind die Voraussetzungen: Um bei Melinda eine Verordnung durchsetzen zu können, müsst ihr zunächst einmal das Servicecenter freigeschaltet haben. Vorher seid ihr nicht in der Lage mit der Sekretärin zu sprechen und könnt so keine Verordnungen auswählen.

Das sind die Verordnungen in New Horizons

Sobald ihr die Voraussetzungen erfüllt, könnt ihr jederzeit in euer Servicecenter gehen und dort mit Melinda reden. Sie hat ab sofort eine neue Option unter der Insel-Verwaltung, die euch die Verordnung auswählen lässt.

Die Verordnungen im Überblick:

Sauberkeitsverordnung Alle helfen mit beim Unkrautjäten, Gießen der Blumen und dem Müllaufsammeln

Frühaufsteherverordnung Eure Bewohner*innen stehen früher auf und die Händler haben früher auf und früher zu.

Nachteulenverordnung Eure Bewohner*innen stehen später auf und die Händler haben später auf und später zu.

Hochpreisverordnung Alle Items auf eurer Insel werden teurer, dafür sind sie im Verkauf aber auch mehr wert.



Bei Melinda könnt ihr eine von vier Verordnungen jetzt in Animal Crossing: New Horizons auswählen. ©Nintendo/PlayCentral.de

Wie viel kostet eine Verordnung? Wenn ihr eine neue Regel durchsetzen oder ändern wollt, dann kostet euch das je 20.000 Sternis. Ihr solltet euch also vorher überlegen, ob ihr wirklich eine neue Verordnung in Kraft setzen wollt. Falls ihr knapp bei Kasse seid, dann könnt ihr mit unseren Tipps viele Sternis verdienen.

Wie lange dauert eine Änderung? Wenn ihr euch für eine Verordnung entschieden habt, dann tritt diese ab dem nächsten Tag in Kraft. Ihr könnt nur einmal am Tag eine Änderung durchführen.

Schon wisst ihr alles, was es zu den Verordnungen zu wissen gibt.

Ab sofort ist zudem in „Animal Crossing: New Horizons“ der neue DLC Happy Home Paradise erhältlich. Was euch darin erwartet, seht ihr in unserer Übersicht.