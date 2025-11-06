Die wichtigsten Unternehmen in GTA Online und ihre benötigten Immobilien

GTA Online bietet dir eine breite Auswahl an Unternehmen, die du gründen kannst, um Geld zu verdienen. Diese Unternehmen sind nicht nur eine großartige Möglichkeit, passives Einkommen zu generieren, sondern auch eine spannende Ergänzung zum Spiel. In diesem Artikel werfe ich einen Blick auf alle wichtigen Unternehmen in GTA Online und die Immobilien, die du für den Betrieb dieser Geschäfte benötigst.

Nachtclub

Benötigte Immobilie: Nachtclub

Beschreibung: Der Nachtclub ist ein hochprofitables Unternehmen, das es dir ermöglicht, passives Einkommen zu verdienen. Um diesen zu betreiben, benötigst du ein Nachtclub-Gebäude, das du in verschiedenen Stadtteilen von Los Santos erwerben kannst. Der Nachtclub produziert während der Zeit, in der du nicht spielst, verschiedene Produkte, die später verkauft werden können. Um den Gewinn zu maximieren, kannst du auch Mitarbeiter einstellen, die Produkte aus verschiedenen Geschäften sammeln.

Bunker

Benötigte Immobilie: Bunker

Beschreibung: Der Bunker ermöglicht es dir, illegale Waffen zu produzieren und zu verkaufen. Du benötigst ein Bunker-Gebäude, das in verschiedenen Regionen von Los Santos zu finden ist. Das Unternehmen produziert Waffen und Munition, die du dann an verschiedene Käufer verkaufen kannst. Der Bunker kann ebenfalls mit zusätzlichen Upgrades ausgestattet werden, um die Produktionsgeschwindigkeit zu erhöhen und mehr Gewinn zu erzielen.

Fahrzeug-Import/Export

Benötigte Immobilie: Fahrzeug-Lagerhaus

Beschreibung: Im Rahmen der Import/Export-Missionen in GTA Online kannst du gestohlene Fahrzeuge lagern und verkaufen. Du benötigst eine Fahrzeuglager-Immobilie, um dieses Unternehmen zu führen. Diese Missionen bieten hohe Gewinne, insbesondere wenn du seltene und wertvolle Fahrzeuge sicherstellst und sie anschließend an hochbezahlte Käufer weiterverkaufst.

Clubhaus

Benötigte Immobilie: Clubhaus

Beschreibung: Ein Clubhaus ist eine der grundlegenden Immobilien, die du in GTA Online benötigen wirst, um eine Motorradgang (MC) zu gründen und verschiedene illegale Unternehmen zu betreiben. Durch die Gründung einer MC kannst du auf verschiedene illegale Geschäfte zugreifen, die von der Produktion und dem Verkauf von illegalen Gütern bis hin zu verschiedenen Bandenkämpfen reichen.

Kokain-Labor

Benötigte Immobilie: Kokain-Labor

Kokain-Labor Beschreibung: Das Kokain-Labor ist eine der lukrativsten Quellen für illegales Einkommen in GTA Online. Du benötigst ein Kokain-Labor, das in verschiedenen Bereichen von Los Santos erworben werden kann. Es produziert Kokain, das du dann verkaufen kannst. Auch hier sind Upgrades verfügbar, um die Produktion zu steigern und deine Einnahmen zu maximieren.

Meth-Labor

Benötigte Immobilie: Meth-Labor

Meth-Labor Beschreibung: Das Meth-Labor ist ein weiteres Unternehmen, das du in GTA Online betreiben kannst, um illegal gewinnbringende Produkte herzustellen. Du benötigst eine spezielle Immobilie, die als Meth-Labor fungiert. Das Unternehmen produziert Methamphetamin, das du dann verkaufen kannst. Wie beim Kokain-Labor sind auch hier Upgrades möglich, die die Produktionsraten erhöhen.

Büro für Spezial-Ladungen

Benötigte Immobilie: Büro

Büro Beschreibung: Als CEO in GTA Online kannst du mit dem Verkauf von Spezial-Ladungen viel Geld verdienen. Du benötigst ein Büro, um diesen Geschäftsbereich zu starten. Im Büro kannst du verschiedene Wertgegenstände wie Schmuck, Kunstwerke und seltene Sammlerstücke lagern und sie dann an Käufer verkaufen. Je mehr Lager du kaufst, desto mehr Produkte kannst du lagern und verkaufen, was zu einem erheblichen Profit führt.

Fabrik für Falschgeld

Benötigte Immobilie: Falschgeld-Druckerei

Falschgeld-Druckerei Beschreibung: Eine weitere Möglichkeit, Geld zu verdienen, ist das Betreiben einer Falschgeld-Druckerei. Du benötigst eine spezialisierte Druckerei, um illegales Falschgeld zu drucken, das du später verkaufen kannst. Dieses Geschäft ist relativ einfach zu betreiben, erfordert aber regelmäßige Lieferungen, um weiterhin profitabel zu bleiben.

Sicherheitsfirma

Benötigte Immobilie: Sicherheitsbüro

Sicherheitsbüro Beschreibung: Du kannst auch eine Sicherheitsfirma gründen, um als persönlicher Bodyguard für andere Spieler zu arbeiten oder Sicherheitsdienste anzubieten. Ein Sicherheitsbüro ist erforderlich, um diese Art von Geschäft zu starten. Die Einnahmen variieren je nach Aufträgen und Sicherheitsdiensten, die du für andere Spieler durchführen musst.

Lagerhäuser für Güter

Benötigte Immobilie: Lagerhäuser

Beschreibung: Für Spieler, die sich auf den Import/Export von Gütern spezialisiert haben, bieten Lagerhäuser eine hervorragende Möglichkeit, große Mengen an Waren zu lagern und zu verkaufen. Du kannst verschiedene Lagerhäuser erwerben, die sich auf unterschiedliche Güter spezialisieren, und durch den Verkauf dieser Waren hohe Gewinne erzielen.

Spielhalle

Benötigte Immobilie : Spielhalle

: Beschreibung: Die Spielhalle ist nicht nur ein Unternehmen, das regelmäßige Einkünfte generiert, sondern auch die Basis für den Diamond Casino Heist. Du kannst verschiedene Arcade-Spiele in deiner Spielhalle aufstellen, die passives Einkommen generieren. Zusätzlich dient die Spielhalle als Hauptquartier für die Planung des Heists, bei dem du mit einer gut vorbereiteten Crew hohe Gewinne erzielen kannst. Upgrades und Erweiterungen machen die Spielhalle zu einer vielseitigen Einnahmequelle.

GTA Online bietet eine breite Palette an Unternehmen, die Spielern die Möglichkeit geben, ihre eigenen illegalen Geschäfte zu führen und dabei erhebliche Gewinne zu erzielen. Um diese Unternehmen zu betreiben, benötigst du verschiedene Immobilien, die du in Los Santos erwerben kannst. Ob du nun einen Bunker, einen Nachtclub oder ein Kokain-Labor betreibst – jedes Unternehmen hat seine eigenen Vorteile und Herausforderungen.

Mit den richtigen Immobilien und Upgrades kannst du deinen Gewinn maximieren und als Unternehmer in der Welt von GTA Online erfolgreich werden!