Animal Crossing Happy Home Paradise: So startet ihr den DLC

Animal Crossing: New Horizons hat diese Woche nicht nur Update 2.0 mit vielen Neuerungen sondern auch den kostenpflichtigen DLC Happy Home Paradise erhalten. Da es aber ein paar Dinge zu beachten gilt, um den neuen Inhalt zu starten, helfen wir euch dabei, falls ihr Probleme haben solltet.

Hab ich den DLC bereits gekauft?

Wie bereits erwähnt ist „Happy Home Paradise“ zwar im gleichen Zeitraum mit Update 2.0 erschienen, aber trotzdem müsst ihr den Inhalt extra im eShop erwerben. Dort kostet der DLC 25 Euro und sobald ihr ihn kauft sowie herunterladet könnt ihr ihn sofort verwenden.

Teil des Expansion Pass: Falls ihr die neue Erweiterung von Nintendo Switch Online verwendet, dann habt ihr den DLC direkt im Abo enthalten. Was sonst noch im Expansion Pass drin ist, lest ihr hier:

Ich hab den DLC gekauft, aber keinen Zugriff

Auch das kann passieren und dafür gibt es gleich mehrere Gründe.

Ist der DLC heruntergeladen? Normalerweise sollte nach dem Kauf des DLCs der Download direkt automatisch starten. Habt ihr eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online plus Expansion Pass, dann müsst ihr folgendermaßen vorgehen:

Klickt im Switch-Menü auf den Switch Online-Knopf. Sucht im Hauptmenü solange bis ihr den Animal Crossing: Happy Home Paradise-Banner seht. Klickt darauf und dann auf herunterladen. Ihr werdet in den eShop weitergeleitet und könnt dort ohne weitere Kosten den Kauf abschließen. Danach startet der Download automatisch und beim nächsten Start des Spiels solltet ihr Zugriff drauf haben.

Bevor ihr mit dem Jobben beginnen könnt, müsst ihr vieles beachten. ©Nintendo/PlayCentral.de

Überprüfung nötig: Wenn der DLC vorher schon heruntergeladen wurde und es trotzdem nicht klappt, dann liegt das an der Lizenz-Überprüfung. Ihr müsst einmal eure Switch mit dem Internet verbinden, damit die Server von Nintendo bestätigen können, dass ihr den DLC starten dürft.

Fortschritt im Spiel notwendig: Falls ihr jetzt erst mit „Animal Crossing: New Horizons“ beginnt, dann werdet ihr nicht sofort in den DLC starten können. Ihr müsst mindestens den Flughafen freigeschaltet haben, um auf das Ferienparadies reisen zu können. Zudem ist es noch nicht genau klar, ob ihr bereits das Hauptspiel durchgespielt (dafür müsst ihr eine 3-Sterne-Insel erreichen) oder zumindest das Servicecenter ausgebaut haben müsst.

So startet ihr Animal Crossing: Happy Home Paradise

Erfüllt ihr alle Voraussetzungen, dann ist der Rest relativ selbsterklärend. Wenn ihr das nächste Mal „Animal Crossing: New Horizons“ startet ruft euch Tom Nook an und bittet um Hilfe am Flughafen. Dort wartet auf euch Karlotta, die eine neue Ferienhausagentur errichtet hat und euch dazu einlädt, doch für sie zu arbeiten.

„Zur Arbeit gehen“: Ab sofort habt ihr auf eurem Flughafen eine dritte Option. Ihr könnt jederzeit auswählen, dass ihr arbeiten möchtet und schon bringt euch ein besonderer Flieger auf das Inselparadies. Wenn ihr das erste Mal auf die Inselkette fliegt kommt eine besondere Durchsage und ein kurzes Video von dem, was euch erwartet.

Animal Crossing: New Horizons bekommt einen DLC und der startet am Flughafen. ©Nintendo/PlayCentral.de

Der erste Arbeitstag: Angekommen auf der Insel werdet ihr zunächst von Bono begrüßt. Der kleine Affe führt euch ein wenig herum, bis ihr letztlich bei Karlotta angekommen seid, um euren ersten Arbeitstag zu starten.

Ihr werdet auf der Insel von Affe Bono begrüßt. ©Nintendo/PlayCentral.de

Das ist alles, was ihr machen müsst, um „Happy Home Paradise“ zu starten. Was euch danach erwartet, lest ihr in unserer Übersicht.

