AMD zeichnet für die in PS5 und Xbox Series S/X verbauten Grafik-Chips verantwortlich. Bei beiden Konsolen herrscht nach wie vor große Nachfrage, die kaum gestillt werden kann. AMD-CEO Lisa Su zeigt sich davon beeindruckt und verspricht, die Produktion zu steigern.

AMD beeindruckt von PS5- und Xbox-Nachfrage, Produktion wird gesteigert

PS5 und Xbox sind Mangelware: Wer aktuell eine PS5 oder Xbox Series S/X kaufen will, dürfte dabei ziemlich große Schwierigkeiten bekommen. Die Geräte sind zwar schon seit über einem Jahr auf dem Markt, aber immer noch fast jedes Mal sofort vergriffen, sobald sie irgendwo verfügbar sind.

PS5 & Co. – Globale Knappheit an Computerchips: „Ein neues Level der Nachfrage“

Daran liegt’s: Die Lieferschwierigkeiten hängen mit der Coronavirus-Pandemie zusammen, die sich auf die Liefer- und Produktions-Kreisläufe ausgewirkt hat. Zusätzlich kommen die Fertiger nicht mit der Produktion hinterher, weil aktuell auch noch eine Halbleiter- und Chip-Knappheit herrscht, wie es sie noch nicht gegeben hat. Außerdem sorgt der Krypto-Hype für eine massiv gestiegene Nachfrage im Hinblick auf Grafikkarten, in denen entsprechende Chips verbaut sind.

AMD-CEO ist beeindruckt: Die anhaltend hohe Nachfrage nach PS5 und Xbox Series S/X wirkt auf AMD-CEO Lisa Su beeindruckend, wie sie in einem Finanz-Call gegenüber diversen Investoren gesagt haben soll. Sie gehe allerdings auch davon aus, dass die Nachfrage weiterhin steigen werde. 2023 könnte ihr zufolge das Jahr werden, in dem die Nachfrage nach PS5 und Xbox Series S/X am höchsten ausfalle, weil das bei Konsolen-Lebenszyklen typischerweise im vierten Jahr der Fall sei.

Produktion soll gesteigert werden: Um der Nachfrage gerecht zu werden, will AMD die Produktionskapazitäten hochfahren, und zwar noch in diesem Jahr. Laut Lisa Su habe die Coronavirus-Pandemie mit ihrem Einfluss auf die Lieferketten auch dafür gesorgt, dass saisonale Schwankungen in diesem Jahr weniger deutlich zum Tragen gekommen seien. Das gestalte es weiterhin schwierig, genaue Vorhersagen zu treffen.

Könnt ihr euch vorstellen, dass die Nachfrage nach PS5 und Xbox Series S/X noch weiter steigt?