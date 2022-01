Amazon Prime Video erweitert im Februar das Programm um weitere neue Filme, Serien und Dokumentationen. Abonnent*innen von Amazon Prime erwarten hier so einige neue Serienstaffeln und weitere Neuheiten in Form von Filmklassikern, aber auch brandaktuelle Streifen.

Neue Filme und Serien im Februar 2022 bei Amazon Prime Video

Highlight des Monats sind die Marvel und DC-Kinohits Aquaman mit „Game of Thrones-Star“ Jason Momoa, Venom mit Tom Hardy sowie Sam Raimis Spider-Man Trilogie. Neu ist die animierte Fantasyserie The Legend of Vox Machina, eine Webserie nach dem populären Rollenspiel Dungeons & Dragons. Des Weiteren geht die neue Actionserie Reacher an den Start, basierend auf den Lee Childs Romanen und den Kinofilmen mit Tom Cruise als Jack Reacher. Wer auf Klassiker steht, kommt mit dem preisgekrönten Mafiaepos Scarface mit Al Pacino auf seine Kosten.

Alle weiteren Neuheiten bei Amazon Prime Video findet ihr in den Auflistungen unterhalb, sortiert nach Serien und Filmen.

27.01.2022: This Is Us – Staffel 5

28.01.2022: The Legend of Vox Machina – Staffel 1

30.01.2022: Station Eleven – Staffel 1 (Starzplay)

04.02.2022: Reacher – Staffel 1

04.02.2022: Phat Tuesdays – Staffel 1

11.02.2022: With Love – Staffel 1

11.02.2022: Schitt’s Creek – Staffel 6

18.02.2022: The Marvelous Mrs. Maisel – Staffel 4

18.02.2022: LOL: Last One Laughing Canada – Staffel 1

18.02.2022: Lov3 – Staffel 1

24.02.2022: Shameless – Staffel 11

25.01.2022: Aquaman

25.01.2022: Agora – Die Säulen des Himmels

27.01.2022: Burn after Reading – Wer verbrennt sich hier die Finger?

28.01.2022: P.S. Ich Liebe Dich

29.01.2022: Plötzlich Papa

29.01.2022: Kimetsu No Yaiba : Mugen Ressha-Hen

31.01.2022: Scarface

01.02.2022: Blade Runner 2049 (Starzplay)

01.02.2022: Arctic

01.02.2022: Scoob!

01.02.2022: Running With the Devil

01.02.2022: Spider-Man 2 Extended

01.02.2022: Spider-Man

01.02.2022: Spider-Man 2 Theatrical

01.02.2022: The Green Hornet

03.02.2022: Tarantino – The Blood Genius

04.02.2022: Time Is Up

05.02.2022: Central Intelligence

06.02.2022: Prince Charming

07.02.2022: Protégé – Made for Revenge

08.02.2022: Bad Neighbors

08.02.2022: Neighbors 2

09.02.2022: Trolls

10.02.2022: Message In A Bottle – Der Beginn einer großen Liebe

11.02.2022: I Want You Back

11.02.2022: Rooney

11.02.2022: Walhalla: Die Legende von Thor

13.02.2022: Mr. Jones

14.02.2022: Shakespeare in Love (Starzplay)

14.02.2022: Hot Summer Nights

14.02.2022: Mein fast perfekter Valentinstag

15.02.2022: Liebe ist…

16.02.2022: True History of the Kelly Gang

16.02.2022: American Pie: Das Klassentreffen

17.02.2022: Ophelia

20.02.2022: Wie durch ein Wunder (Starzplay)

20.02.2022: Dating Queen (Starzplay)

20.02.2022: The 800

20.02.2022: Arahan

20.02.2022: Queenpins

21.02.2022: Diener der Dunkelheit

22.02.2022: Dieses Bescheuerte Herz

24.02.2022: Das Mädchen deiner Träume

24.02.2022: Venom

26.02.2022: 2067

Last Night in Soho Kaufen ab 13.01.2022 Leihen ab 27.01.2022

Dear Evan Hansen Kaufen ab 13.01.2022 Leihen ab 27.01.2022

Saw: Spiral Kaufen ab 13.01.2022 Leihen ab 27.01.2022

Beckenrand Sheriff Kaufen ab 13.01.2022 Leihen ab 28.01.2022

Ghostbusters: Legacy Kaufen ab 27.01.2022 Leihen ab 10.02.2022

Halloween Kills Kaufen ab 10.02.2022 Leihen ab 24.02.2022

Generation Beziehungsunfähig Kaufen ab 10.02.2022 Leihen ab 24.02.2022

Clifford der große rote Hund Kaufen ab 17.02.2022 Leihen ab 03.03.2022

Schachnovelle Kaufen ab 24.02.2022 Leihen ab 10.03.2022



