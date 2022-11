Die Chroniken von Narnia von C.S. Lewis gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Jugendbüchern aus Großbritannien, die auch hierzulande seit Generationen eine große Fangemeinde begeistert. Die 7-teilige Buchreihe erschien erstmals in den 1950er Jahren und wurde bereits vielfach verfilmt. Die bekannteste Adaption dürften die drei Kinofilme Der König von Narnia (2005), Prinz Kaspian von Narnia (2008) und Die Reise auf der Morgenröte (2010) mit Ben Barnes sein.

Netflix hat sich inzwischen die Rechte an der Buchreihe sichern können und kündigt nun ein umfangreiches Franchise mit vielen neuen Filmen und Serien an. Jetzt nehmen die ersten Produktionen Gestalt an: Regisseurin Greta Gerwig soll demnach die ersten beiden Narnia-Filme in Szene setzen.

Worum geht es in die Chroniken von Narnia?

Narnia ist eine magische Welt, die neben unendlich vielen weiteren Welten, parallel in einem Multiversum existiert. Erschaffen wurde sie von dem göttlichen Löwen Aslan. Mithilfe von Zauberringen kann man zwischen den Welten reisen. Die friedliche Welt von Narnia und deren Bewohner wird jedoch von der bösen Hexe Jadis gestört, die von ihrer ursprünglichen Heimatwelt Charn nach Narnia kam und damit das Böse in die Welt brachte.

Der Löwe Aslan konnte lange Zeit verhindern, dass sie die Herrschaft über das Land errang. Die ersten Menschen aus unserer Welt, die Narnia entdeckten und bereisten, brachten einen Apfel vom Baum des Lebens mit zurück in unsere Welt. Aus dem Holz dieses Apfelbaums wird Jahre später ein Wandschrank angefertigt, der als Tor zur Welt von Narnia dient.

Jahre später sind es die vier Geschwister Peter, Susan, Edmund und Lucy Pevensie aus London, die beim inzwischen gealterten Professor Digory Kirke durch Zufall den besagten Wandschrank entdecken und einen Weg nach Narnia finden.

Dort herrscht seit hunderten Jahren Winter, ausgelöst von der tyrannischen „Weiße Hexe“ Jadis, die es geschafft hat Narnia zu beherrschen. Mithilfe des göttlichen Löwen Aslan nehmen die Pevensie-Geschwister den Kampf gegen die Hexe auf um Narnia zu retten. Als Dank dafür werden die vier Kinder zu den Königen von Narnia ernannt und bleiben viele Jahre dort.

Im Verlauf der Narnia-Geschichten müssen die Pevensie-Geschwister immer wieder Narnia vor neuen Gefahren schützen und verteidigen. Dabei springen sie durch die unterschiedlichen Welten hin und her und lernen viele neue Charaktere – aber auch neue Gegenspieler kennen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die Chroniken von Narnia: Die Liste aller Bücher in der Übersicht

Der irische Schriftsteller C.S. Lewis (1898-1963) verfasste die siebenteilige Fantasyreihe in den 1950er Jahren. Bislang wurden mehr als 100 Millionen Exemplare verkauft und in 47 Sprachen übersetzt.

Erschienen sind die Bücher in folgender Reihenfolge, wobei nicht alle chronologisch erzählt werden:

Band 1: Der König von Narnia

Band 2: Prinz Kaspian von Narnia

Band 3: Die Reise auf der Morgenröte

Band 4: Der silberne Sessel

Band 5: Der Ritt nach Narnia

Band 6: Das Wunder von Narnia

Band 7: Der letzte Kampf

Bislang wurden noch nicht alle Werke verfilmt, was Netflix nun wohl nachholen möchte. Wir halten euch hier auf dem Laufenden.