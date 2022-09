Disney Plus erweitert im Oktober das Programm um weitere neue Filme, Serien und Dokumentationen. Zu den Neuheiten zählen hierbei Disney Originals sowie Produktionen aus dem Hause Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr. Die Liste mit allen Neuheiten im deutschen Disney Plus-Programm findet ihr hier.

Neue Filme und Serien im Oktober 2022 auf Disney Plus

Highlight des Monats ist zweifelsfrei die neue Serie Star Wars: Andor, die am 21. September mit der ersten Staffel an den Start geht und auch im nächsten Monat mit wöchentlich je einer neuen Folge erscheint.

Darüber hinaus geht mit Star Wars: Geschichten der Jedi eine weitere Serienneuheit in einer Galaxie weit, weit entfernt an den Start. Die animierte Anthologie-Serie erzählt Geschichten aus dem Leben der beliebten Charakteren Count Dooku und Ahsoka Tano. Hier gibt es den Trailer dazu:

Marvel kündigt das Finale der neuen MCU-Serie She-Hulk: Die Anwältin an, ob es eine Fortsetzung geben wird, bleibt spannend.

Zudem dürfen sich Fans auf den Start der finalen Folgen von The Walking Dead freuen, deren dritter und letzter Teil der 11. Staffel am 3. Oktober bei Disney+ an den Start geht. Passend zum bevorstehenden Halloween-Fest kündigt sich zudem die 2. Staffel von American Horror Stories an.

Disney Plus: Das sind die neuen Filme im Oktober 2022:

Ab 5. Oktober

Unknown Waters with Jeremy Wade (National Geographic)

Ab 7. Oktober

Soul of a Nation Presents: X / o n e r a t e d – The Murder of Malcolm X and 55 Years to Justice (Star)

Lommbock (Star)

Ab 10. Oktober

Grimcutty

Ab 14. Oktober

Rosalinde (Star)

Soul of a Nation Presents: Screen Queens Rising (Star)

Spider-Man: Far from Home (Star)

Ab 19. Oktober

Akte Hai – Dem Raubtier auf der Spur (National Geographic)

Ab 21. Oktober

Mija

Ab 28. Oktober

Das Geheimnis der Mumie

Big Business – Außer Spesen nichts gewesen (Star)

Disney Plus: Das sind die neuen Serien im Oktober 2022:

Ab 3. Oktober

The Walking Dead – Staffel 11, Teil 2

Ab 5. Oktober

The Bear: King of the Kitchen – Staffel 1 (Star)

Baymax Robowabohu in Serie – Staffel 3

Ab 12. Oktober

American Horror Stories – Staffel 2

Big Shot – Staffel 2

Let the World See – Staffel 1 (Star)

Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze – Staffel 3 (National Geographic)

Ab 19. Oktober

Damages – Im Netz der Macht – Staffel 1-5 (Star)

Pepper Ann – Staffel 1-3

Ab 26. Oktober

Star Wars: Geschichten der Jedi – Staffel 1

Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 2

The Good Doctor – Staffel 1-3 (Star)

The Spectacular Spider-Man – Staffel 1