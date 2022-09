Star Wars: Neue Trailer zum Start der Serie Andor am Disney+ Day 2022

Zum baldigen Start der neuen Serie Star Wars: Andor am 21. September kündigt Lucasfilm zum Disney+ Day 2022 neues exklusives Material an. In einem neuen Video dürfen Fans einen Blick hinter die Kulissen werfen. Darüber hinaus sind kürzlich ein erster Clip sowie ein Video-Special veröffentlicht.

Neue Trailer zu Star Wars: Andor

Im Rahmen des Disney+ Days 2022 und zum baldigen Start der neuen und viel beachteten Serie „Star Wars: Andor“ sind weitere Trailer und exklusive Clips erschienen, die ihr hier sehen könnt.

Worum geht es in der Andor-Serie?

Die Prequel-Serie setzt fünf Jahre vor „Rogue One” ein und folgt Cassian Andor, der als Spion der Rebellenallianz auf die eine oder andere gewagte Mission geschickt wird, um der Galaxis die Hoffnung zurückzubringen, die sich im Griff des erbarmungslosen Imperiums befindet.

Im Zentrum steht Andors eigener Werdegang in einer Zeit, in der eine aufkeimenden Rebellion gegen das Imperium beginnt und Menschen wie Planeten darin verwickelt wurden. Gezeigt wird eine Ära voller Gefahren, Täuschungen und Intrigen, in der Cassian den Weg einschlägt, der ihn zum Rebellenhelden machen sol

Zur Besetzung gehören neben Diego Luna außerdem Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller und Genevieve O’Reilly als Mon Mothma, eine ehemalige Senatorin der Republik, die inzwischen die Rebellenallianz unterstützt. Regie und Showrunner der Serie ist Tony Gilroy, der bereits den Kinofilm erfolgreich in Szene setzte.

„Star Wars: Andor“ geht am 21. September mit gleich drei Episoden der ersten Staffel bei Disney+ an den Start. Eine 2. Staffel ist bereits in Arbeit und soll die Serie mit Neuzugang Stellan Skarsgård abschließen sowie gleichzeitig einen Übergang zum Kinofilm bereiten.

