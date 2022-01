Disney Plus Februar 2022 – Alle neuen Serien und Filme im Überblick

Disney Plus erweitert im Februar das Programm um weitere neue Filme, Serien und Dokumentationen. Zu den Neuheiten zählen hierbei Disney Originals sowie Produktionen aus dem Hause Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr. Die Liste mit allen Neuheiten im deutschen Disney Plus-Programm findet ihr hier.

Neue Filme und Serien im Februar 2022 auf Disney Plus

Highlight des Monats ist der Start der neuen Folgen The Walking Dead Staffel 11, die am 21. Februar bei Disney+ Star nach der Winterpause fortgesetzt wird.

Zudem dürfen sich Fans der Actionkomödie Kingsman mit Taron Egertons Eggsy auf den Prequel-Film The King’s Man – The Beginning freuen, der die Vorgeschichte der Geheimorganisation ihrer Majestät nach den Comics von Mark Millar erzählt. Der Kinofilm wird somit nur wenige Wochen nach dem Kinostart exklusiv auf Disney+ gezeigt. Nicht zu vergessen ist im nächsten Monat das große Finale der Star Wars-Serie The Book of Boba Fett am 9. Februar.

Alle weiteren Neuheiten bei Disney Plus findet ihr in den Auflistungen unterhalb, sortiert nach Serien und Filmen.

2. Februar: American Dad (Staffel 17)

2. Februar: Pam & Tommy (Star)

16. Februar: Dave (Staffel 2)

16. Februar: New York Cops – N.Y.P.D. Blue (Staffeln 1 bis 3)

21. Februar: The Walking Dead (Staffel 11B) (Star)

23. Februar: Besos al aire: Küssen verboten

4. Februar: Torn (National Geographic)

4. Februar: The First Wave (National Geographic)

9. Februar: Marvel Studios: Gemeinsam Unbesiegbar (Making-of zu Hawkeye)

11. Februar: Der Pferdeflüsterer (Star)

11. Februar: Selbst ist die Braut (Star)

16. Februar: Marvel Studios: Gemeinsam Unbesiegbar (Making-of zu Eternals)

18. Februar: Ein wunderbarer Winter mit Micky Maus

18. Februar: StreetDance: Folge deinem Traum! (Star)

18. Februar: X-Men Origins: Wolverine (Star)

23. Februar: Die Prouds: Lauter und trauter

23. Februar: The French Dispatch (Star)

23. Februar: The King’s Man – The Beginning (Star)

25. Februar: Der fantastische Mr. Fox (Star)