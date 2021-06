Amazon Prime Gaming: Das sind die 6 kostenlosen Spiele im Juli 2021

Ein Monat neigt sich dem Ende und damit steigt wieder die Vorfreude auf die ganzen Abo-Services und die damit verbundenen Ankündigungen der Gratisspiele.

Jetzt hat sich Amazon Prime Gaming gemeldet und bekannt gegeben, welche Spiele auf euch im Juli 2021 warten. Insgesamt sind es sechs Titel, die ihr euch kostenlos als Dreingabe mit eurem Prime-Abo sichern könnt.

Bei Amazon Prime Gaming folgt auf Batman direkt Batman

Das größte Spiel des Monats bei Amazon wird im Juli 2021 definitiv Batman: The Enemy Within sein. Dabei handelt es sich um die zweite Staffel des episodischen Abenteuers von Telltale Games. Wieder einmal übernehmt ihr die Rolle von Bruce Wayne beziehungsweise Batman und hangelt euch durch die Geschichte über Entscheidungen.

Da das Spiel knapp ein Jahr nach den Ereignissen aus der ersten Staffel anknüpft, sind Kenntnisse zu dem Vorgänger durchaus vorteilhaft. Doch wenn ihr Batman: The Telltale Series noch nicht gespielt habt, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, es nachzuholen. Denn noch bis zum 1. Juli 2021 bekommt ihr bei Amazon Prime Gaming den Vorgänger kostenlos.

Alle Gratisspiele bei Amazon Prime Gaming im Juli:

Batman: The Enemy Within

Rad

The Wanderer: Frankenstein’s Creature

Tales of the Neon Sea

Automachef

Portal Dogs

Im Juli 2021 bekommt ihr bei Amazon Prime Gaming die zweite Staffel der Batman-Adventures. © Telltale Games

Darüber hinaus gibt es auch wieder kostenlosen Loot für viele Spiele. So bekommt ihr unter anderem Skinsplitter für League of Legends, ein Druidensiedlung-Paket für Assassin’s Creed Valhalla oder eine Spielerkarte plus Spray aus Valorant.

Falls ihr zudem noch Battlefield 4 benötigt, um euch auf Battlefield 2042 vorzubereiten, solltet ihr dringend vor dem 1. Juli bei Amazon Prime Gaming vorbeischauen. Denn dort bekommt ihr kostenlos einen Origin-Code der PC-Version des Multiplayer-Shooters. Dieser ist derzeit sogar wieder so beliebt, dass vor kurzem die Server durch den Andrang der Spieler*innen down waren.

Holt euch ein kostenloses Probe-Abo von Amazon Prime

Um all diese Inhalte herunterzuladen, müsst ihr euch auf der offiziellen Seite von Amazon Prime Gaming anmelden. Voraussetzung dafür ist, dass ihr ein Abo besitzt. Doch das geht auch mit einem Probe-Abo, das euch zusätzlich auch Zugriff auf kostenlose Lieferungen, Prime Video und mehr gibt.

Seid ihr nach der Testphase von dem Dienst überzeugt, dann könnt ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dieses kostet im Jahr 69 Euro oder monatlich 7,99 Euro. Weitere Informationen zum Service fasst PlayCentral für euch hier zusammen.