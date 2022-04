Bethesda stellt den eigenen Launcher ein und verschenkt Elder Scrolls-Spiele auf Steam

Wer an Bethesda denkt, hat wahrscheinlich direkt Spiele wie Skyrim im Kopf. Die Elder Scrolls-Reihe besteht aber bereits seit vielen Jahrzehnten und vielleicht habt ihr die Vorgänger verpasst. Jetzt könnt ihr diese passend auf Steam nachholen – manche sogar kostenlos.

Kostenlose Elder Scrolls-Klassiker jetzt auf Steam

Ende Februar kündigte Bethesda an, dass sie ihren hauseigenen Launcher für PC-Spiele einstellen werden. Über diesen war es möglich, nicht nur die neuesten Spiele des Publishers sondern auch Klassiker zu erwerben. Damit die alten Titel aber nicht für immer verloren gehen, werden diese nach und nach zu Steam hinzugefügt.

Welche Spiele wurden hinzugefügt? In Deutschland bietet der Publisher jetzt vier Klassiker bei Steam an, die es so vorher dort nicht gab. Dabei handelt es sich um vier Spiele aus der Elder Scrolls-Reihe:

The Elder Scrolls Arena

The Elder Scrolls II: Daggerfall

The Elder Scrolls Adventures: Redguard

An Elder Scrolls Legend: Battlespire

Der Klassiker Elder Scrolls 2 ist jetzt kostenlos auf Steam verfügbar. ©Bethesda

Zwei davon sind kostenlos: Als kleines Schmankerl könnt ihr zwei dieser vier Spiele ohne weitere Kosten eurer Steam-Bibliothek hinzufügen. Dabei handelt es sich um „The Elder Scrolls Arena“ und „The Elder Scrolls II: Daggerfall“. Damit ist es euch möglich, kostenlos den Ursprung der Reihe zu erleben.

Was passiert mit dem Rest des Bethesda Launchers?

Trotz Bethesdas Pläne den Launcher ab dem 11. Mai einzustellen, werdet ihr nicht den Zugang zu euren Spielen verlieren. Der Publisher hat bereits angekündigt, dass alle Titel auf Steam zur Verfügung stehen werden. Das ist vor allem im Hinblick darauf, dass Bethesda von Microsoft gekauft wurde sehr interessant.

Übertragt eure Bibliothek: Falls ihr über die vergangenen Jahre hinweg einen Bethesda-Account mit mehreren Spielen gepflegt habt, dann gibt es eine gute Nachricht. Ab sofort könnt ihr diesen kostenlos auf Steam mitsamt euren Spielständen (bei den Spielen, wo es unterstützt wird) übertragen. Somit verliert ihr nicht den Zugriff, sondern könnt direkt dort weiter machen, wo ihr aufgehört habt.

Falls ihr noch Guthaben haben solltet, dann wird dieses ebenfalls auf Steam gutgeschrieben. Die Daten zu eurem Bethesda.net-Account solltet ihr euch aber trotzdem weiterhin merken. Denn diesen werdet ihr immer noch in den Spielen benötigen, um diese spielen zu können oder auf Mods zu zu greifen. Lediglich der Launcher wird eingestellt.