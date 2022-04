Halo-Serie: Die erste Folge gibt’s kostenlos auf YouTube, aber nur über Umwege in Deutschland

Wenn ihr Serien- oder Halo-Fan seid, dann könntet ihr an der Serienumsetzung zum Videospiel interessiert sein. Diese ist vor kurzem gestartet und diese Woche kommt die dritte Folge.

Falls ihr euch aber nicht sicher seid, ob euch die Serie gefallen könnte, dann könnt ihr euch den Start kostenlos auf YouTube anschauen – zumindest über Umwege in Deutschland.

Die erste Halo-Folge ist derzeit kostenlos verfügbar

Dabei ist das ganze komplett offiziell. Denn der Streaming-Service Paramount+ hat die erste Folge ganz legal auf YouTube öffentlich gemacht. Dieses kleine Appetit-Häppchen soll euch natürlich dazu bringen, den Service zu abonnieren und dann die gesamte Serie zu schauen.

Halo: Alle Infos zu Start, Cast, Story & Trailer der neuen Sci-Fi-Serie nach der Kult-Spielreihe

Nur in den USA: Wie ihr vielleicht merkt, könnt ihr die Folge nur dann schauen, wenn ihr auch in den USA seid – hierzulande ist das Video geblockt. Um die „Halo“-Serie kostenlos zu gucken, benötigt ihr somit einen VPN. Nutzt ihr einen solchen Service, dann könnt ihr euch die erste Folge anschauen.

Worum geht’s in der Serie: „Halo“ hält sich nicht strikt an ein Spiel, sondern nimmt eher die gesamte Reihe als Grundlage. So verfolgen wir Master Chief, der zusammen mit anderen Spartans, einen Rebellenort auf dem Planeten Madrigal vor den Covenants befreit. Dort findet er ein altes Relikt, das vermeintliche Erinnerungen an seine Vergangenheit freischaltet. Zusammen mit der einzigen Überlebenden des Massakers auf Madrigal macht er sich auf, um gegen die Covenants anzutreten und mehr über das Relikt herauszufinden.

In unserer Kritik haben wir uns die ersten beiden Folgen angeschaut und geben einen Ausblick, was euch in der Serie erwartet:

Halo: Was ihr von der Live-Action-Adaption auf Sky zu erwarten habt – Serienkritik

Die gesamte Serie ist in Deutschland auf Sky Ticket verfügbar. Jede neue Folge erscheint immer Donnerstags und das Staffelfinale ist für den 19. Mai angesetzt. Insgesamt wird es so neun Folgen in der ersten Staffel geben.