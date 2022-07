Amazon Prime Day 2022 endet heute: Tipps und Tricks für die besten Deals & Angebote

In diesem Jahr regnet es zum Prime Day wieder satte Angebote bei Amazon. Damit ihr alles aus dem Spartag herausholen und die besten Schnäppchen abstauben könnt, bereiten wir euch mit allen Infos zum Amazon Prime Day 2022 vor und liefern alle wichtigen Infos vorab – von Start und Deals bis zu Tipps und Tricks.

Was ist der Prime Day?

An diesem Tag werden ausschließlich Kunden von Amazon belohnt, die eine Prime-Mitgliedschaft bei dem Versandriesen besitzen. Das exklusive Onlineshopping-Event dauert dabei 48 Stunden an und lässt die Preise zahlreicher Produkte in diesem limitierten Zeitraum auf den Tiefstand sinken. Im Rahmen der Aktion können ebenso Abos wie Amazon Music Unlimited, Prime Video oder Kindle Unlimited zu reduzierten Preisen abgeschlossen werden.

Wann ist der nächste Amazon Prime Day?

Amazon veranstaltet den Amazon Prime Day am 12. und 13. Juli 2022 stattfinden wird. Uhrzeit : Start und Ende sind dabei jeweils um Mitternacht des jeweiligen Tags.

Die besten Deals beim Prime Day 2022

Vor allem elektronische Produkte wie Fernseher, Konsolen, Haushaltsgeräte, Monitore und auch Gaming-Zubehöre wie Spiele, Tastaturen und Co sind an diesem Tag beliebte Schnäppchen-Ziele, denn hier sinken die Preis oft um ein Vielfaches. Darunter sind auch vergünstige Nintendo Switch-Konsolen, Games, Gaming-Monitore und viele mehr.

In diesem Jahr werden außerdem mehr als eine Million Angebote von kleinen und mittleren Unternehmen laufen. Es lohnt sich hierbei auch die Augen in anderen Produktkategorien offen zu halten. Neben den besonders lohnenswerten Technik-Schnäppchen sind mit Sicherheit auch wieder die hauseigenen Artikel wie der Fire TV Stick, die Alexa-Reihe mit den Amazon Echo-Geräten oder der eBook-Reader Kindle im Angebot. Eine Übersicht aller Angebote finde ihr hier:

Tipps & Tricks für den Prime Day 2022

Damit ihr von der Welle an Angeboten nicht überschwemmt werdet, empfehlen wir euch einige Dinge vorab zu erledigen. So könnt ihr euch möglicherweise ein langersehntes Produkt zum lohnenden Sparpreis kaufen:

Prime-Mitgliedschaft kurz vorher abschließen: Es lohnt sich zwar bereits vorab ein Prime-Abo anzuschließen, um die zahlreichen Vorteile zu nutzen, wollt ihr allerdings ein Supersparfuchs sein, startet eure Mitgliedschaft erst kurz vor Beginn des Prime Days und kündigt euer Abo anschließend vor Ablauf der 30-Tage-Frist.

Kreditkarte mit Cashback : Wer sich gleich 40 Euro Startguthaben für seine Einkäufe sichern möchte, besorgt sich einfach die Amazon Kreditkarte . Bei Erstantrag bekommt ihr die Summe alsbald gutgeschrieben und könnt eure Karte direkt zum Prime Day erstmalig einweihen und sogar Punkte sammeln, die euch weitere Rabatte bescheren!

: Wer sich gleich Startguthaben für seine Einkäufe sichern möchte, besorgt sich einfach die . Bei bekommt ihr die Summe alsbald gutgeschrieben und könnt eure Karte direkt zum Prime Day erstmalig einweihen und sogar Punkte sammeln, die euch weitere Rabatte bescheren! Wunschzettel anlegen: Als Amazon-Kunde könnt ihr euch verschiedene Listen anlegen, um Wunschprodukte zu speichern. Erstellt solche Listen im Vorhinein, um besser abzusehen, welche Produkte ihr wirklich möchtet und um die Preisschwankungen besser beobachten zu können.

Als Amazon-Kunde könnt ihr euch verschiedene Listen anlegen, um Wunschprodukte zu speichern. Erstellt solche Listen im Vorhinein, um besser abzusehen, welche Produkte ihr wirklich möchtet und um die Preisschwankungen besser beobachten zu können. Preise beobachten: Ohnehin ist es wichtig ein wenig genauer auf die Preise und die sogenannte UVP, die Unverbindliche Preisempfehlung zu achten. Hier tricksen Händler wie Amazon gern und heben die Preise erst an, bevor sie reduziert werden, um den Eindruck eines hohen Rabatts zu vermitteln – achtet also auf echte Schnäppchen und lernt die Preise kennen!

Ohnehin ist es wichtig ein wenig genauer auf die Preise und die sogenannte UVP, die Unverbindliche Preisempfehlung zu achten. Hier tricksen Händler wie Amazon gern und heben die Preise erst an, bevor sie reduziert werden, um den Eindruck eines hohen Rabatts zu vermitteln – achtet also auf echte Schnäppchen und lernt die Preise kennen! Vergleichsplattformen nutzen: Bei dieser Aufgabe unterstützen wir euch zwar direkt zum Amazon Prime Day 2022, indem wir euch von den heißesten Deals tagaktuell berichten, solltet ihr allerdings selbst auf die Pirsch gehen wollen, nutzt auf jeden Fall Plattformen, bei denen ihr die Preise eurer Wunschprodukte vergleichen könnt, um den wirklich günstigsten Preis zu erhaschen.

Richtig sparen beim Prime Day

Am Prime Day selbst habt ihr verschiedene Möglichkeiten das Beste aus dem Spartag herauszuholen. Wir geben euch einige Tipps, was ihr an den beiden Tagen beachten könnt:

Gutscheine nutzen: Es existieren für Prime-Mitglieder verschiedene Angebote auf Gutscheine verschiedener Marken, die euch bis zu 20 Prozent Ersparnis einbringen können. Amazon Coupons: Dasselbe gilt für die Aktivierung von Coupons, die Amazon zur Verfügung stellt und hier gefunden werden können. Aktiviert die Coupons, bevor ihr zum Bezahlvorgang übergeht. Monatsrechnung wählen: Nutzt ganz einfach die Option der Monatsrechnung des Versandhändlers, um eure Bestellungen vom Prime Day erst am später zahlen zu müssen, falls es auf dem Konto zum Ende des Monats knapp aussehen sollte. Alexa fragen: Solltet ihr ein Echo-Gerät besitzen, könnt ihr am Tag der Tage auch einfach Alexa bitten, euch auf dem Laufenden zu halten.

Amazon Prime: Kosten und alle Vorteile für Prime-Mitglieder im Überblick

Kostenlose Testversion von Amazon Prime – Alle Vorteile

Diese Testphase kostet euch einen Monat lang überhaupt nichts und kann jederzeit und noch vor Ablauf der Gratis-Mitgliedschaft gekündigt werden. Entscheidet ihr euch dagegen für ein Prime-Membership, werden euch endlos viele Vorteile geboten:

Vorabzugang zu stündlich wechselnden Blitz-Angeboten

Fotos über Amazon Cloud Drive unbegrenzt speichern

Kostenloser Versand für Millionen verschiedener Artikel

Amazon Music mit Zugang zu über zwei Millionen Songs

mit Zugang zu über zwei Millionen Songs Prime Video mit über 5.000 Filmen und Serien

mit über 5.000 Filmen und Serien Kindle Unlimited mit kostenloser Ausleihmöglichkeit von eBooks

mit kostenloser Ausleihmöglichkeit von eBooks Noch mehr Angebote

Wie viel kostet mich das kostenpflichtige Abo? Möchtet ihr eure Gratis-Mitgliedschaft nach den Prime Days nicht kündigen, sondern die vielen Vorteile weiterhin nutzen, fallen mit Ablauf der Testphase folgende Kosten für euch an:

Kosten pro Jahr : 69,00 Euro

: 69,00 Euro Kosten pro Monat: 7,99 Euro

Hinweis: Die Prime-Mitgliedschaft ist jederzeit und ohne Kündigungsfrist kündbar. Solltet ihr also die Nase voll haben, müsst ihr in eurem Profil lediglich Meine Prime-Mitgliedschaft auswählen und über den Button Mitgliedschaft kündigen euer Abo beenden.

