Alan Wake 2, Cocoon und Goat Simulator 3 gratis für PS Plus im Oktober 2025

Ab sofort können PlayStation Plus-Nutzer die kostenfreien Spiele für Oktober 2025 ihrer digitalen Bibliothek hinzufügen. Sony hat die monatlichen Gratisangebote bereits eine Woche im Voraus auf dem State of Play-Event bekannt gegeben. Die Spiele, die im Oktober 2025 kostenfrei zur Verfügung stehen, sind Alan Wake 2, Cocoon und Goat Simulator 3. Diese Titel stehen bis zum 3. November 2025 zur Verfügung, und du solltest sie unbedingt deinem Konto hinzufügen, solange sie noch verfügbar sind.

Die kostenlosen PS Plus-Spiele im Oktober 2025

Welche Spiele sind im Oktober 2025 kostenlos erhältlich? Die Auswahl der Spiele für Oktober 2025 ist besonders abwechslungsreich. Alan Wake 2 ist ein Survival-Horror-Spiel, das für seine fesselnde Geschichte und Atmosphäre bekannt ist. Cocoon bietet dir ein einzigartiges Puzzle-Erlebnis, das dich durch verschiedene Welten führt. Goat Simulator 3 bringt den gewohnten Chaos-Spaß mit neuen Features und einem Vier-Spieler-Koop-Modus.

Alan Wake 2

Was macht Alan Wake 2 besonders? Alan Wake 2, entwickelt von Remedy Entertainment, ist die Fortsetzung des gefeierten Spiels Alan Wake. In diesem Survival-Horror-Spiel versuchst du als der Schriftsteller Alan Wake, aus einer alternativen Dimension zu entkommen. Mit einer packenden Story und einem innovativen Gameplay, das detektivische Elemente einschließt, zieht dich das Spiel in seinen Bann.

Cocoon

Welche Spielmechaniken bietet Cocoon? Cocoon von Geometric Interactive ist ein Puzzle-Abenteuer, das dich Welten erkunden lässt, die in mysteriösen Kugeln eingeschlossen sind. Diese Kugeln bieten einzigartige Fähigkeiten und dienen dazu, die verschiedenen Rätsel der Spielwelt zu lösen. Die innovative Spielmechanik und das eindrucksvolle Design machen es zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Goat Simulator 3

Was ist neu in Goat Simulator 3? Goat Simulator 3 erweitert das chaotische Erlebnis des Vorgängers mit einem offenen, 18-mal größeren Spielbereich. Neue Elemente wie ein Story-Modus, ein Vier-Spieler-Koop und PvP-Minispiele sorgen für noch mehr Unterhaltung. Fans der Serie werden die zahlreichen Geheimnisse und popkulturellen Referenzen lieben.

Zukünftige Updates für PS Plus Extra und Premium

Welche Spiele könnten bald zu PS Plus Extra und Premium hinzugefügt werden? Die offizielle Ankündigung der neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium wird voraussichtlich am 15. Oktober 2025 erfolgen. Ein bekannter Leaker hat bereits angedeutet, dass das Silent Hill 2 Remake für PS Plus Extra verfügbar sein könnte. Zudem sind die Klassiker Tekken 3 und Soulcalibur 3 für PS Plus Premium geplant.

