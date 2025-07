Adventure Week 2025: Fange Shiny Wiglett und neue Pokemon in Pokemon Go!

Das kommende Pokemon Go Event, die Adventure Week 2025, verspricht spannende Neuerungen für alle Trainer. Vom 29. Juli 2025 um 10 Uhr bis zum 3. August 2025 um 20 Uhr kannst du dich auf besondere Boni und neue Pokemon freuen. Neben doppelten Erfahrungspunkten für das Fangen von Pokemon, wird auch die Dauer des Rauchs auf zwei Stunden verlängert.

Neue Pokemon in der Adventure Week

Welche neuen Pokemon erwarten dich? Toedscool und Toedscruel, die erstmals in Pokemon Karmesin & Purpur auftauchten, feiern ihr Debüt in Pokemon Go. Diese Pflanzen/Boden-Pokemon werden in Wald- und Grasland-Biomen erscheinen. Besonders erfreulich ist, dass Toedscool als wildes Pokemon anzutreffen ist, was dir die Mühe von Raid-Kämpfen oder Eierschlüpfen erspart.

Zudem wird Shiny Wiglett während der Adventure Week zum ersten Mal verfügbar sein. Dieses neue schillernde Pokemon bringt frischen Wind in die Jagd nach Shinys und sorgt für zusätzliche Spannung.

Wie bekommt man Shiny Wiglett?

Wo kann man Shiny Wiglett finden? Shiny Wiglett erscheint ausschließlich im Strand/Wasser-Biom. Das bedeutet, dass du dich an Gewässer wie Seen, Flüsse oder Ozeane begeben musst. Wenn du in der Nähe eines Sees wohnst, könnte dies ein Vorteil für dich sein. Andere müssen eventuell etwas mehr Aufwand betreiben, um einen geeigneten Ort zu finden.

Die Wahrscheinlichkeit, auf ein Shiny Wiglett zu stoßen, ist während des Events nicht erhöht. Doch da nur wenige Pokemon im Strand/Wasser-Biom erscheinen, stehen die Chancen gut, einen Shiny Fund zu machen. Neben Wiglett gibt es auch die Möglichkeit, andere Shiny Pokemon wie Inkay, Garstella, Araqua und Sankabuh zu entdecken.

Tipps für die Adventure Week

Wie kannst du das Beste aus dem Event herausholen? Nutze die doppelten Erfahrungspunkte und die verlängerte Rauchdauer, um möglichst viele Pokemon zu fangen. Plane deine Route so, dass du sowohl Wald- als auch Strandbiome abdeckst, um alle neuen Pokemon zu erwischen.

Vergiss nicht, dass die Adventure Week eine begrenzte Zeitspanne hat. Vom 29. Juli bis zum 3. August 2025 hast du sechs Tage, um Toedscool und Shiny Wiglett in deinen Pokedex aufzunehmen.

Deine Meinung zählt!

Bist du schon bereit, Shiny Wiglett zu fangen? Hast du einen geeigneten Strand in deiner Nähe? Teile deine Gedanken und Pläne mit uns in den Kommentaren unten!