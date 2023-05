Viel Outdoor-Erfahrung bringen die beiden nicht mit. Da ist in nächster Zeit also hartes Training angesagt. Gemeinsam können sie es aber mit Sicherheit weit schaffen. Sie haben zweimal zusammen die Edeltour veranstaltet, auf der sie mit einem Wohnmobil durch Europa und Skandinavien gereist sind. Den Teamgeist , den es für 14 Tage Survival braucht, haben die beiden auf jeden Fall.

Das Bangen der Fans dauerte zum Glück nicht lange an. Die Termine für die Tour liegen außerhalb des Drehzeitraums und Fritz holt sich direkt die finale Zusage der beiden ab. Team Edeltalk ist am Start!

In der ersten Nominierungsphase von 7 vs. Wild Staffel 3 haben drei Teams ihre Teilnahme abgesagt. Für diese Absagen muss nun Ersatz gefunden werden. Das erste Team steht seit gestern fest . Die beiden wurden gemeinsam im Stream überrascht, haben aber keine Sekunde gezögert zuzusagen. Das Team Edeltalk ist bereit für Nordamerika.

BELIEBTE NEWS

7 vs. Wild Staffel 3: Das erste Nachrücker-Team steht fest. Team Eldeltalk ist dabei!

RTX 4060 Ti kaufen: Version mit 8 Gigabyte ab heute bei diesen Händlern verfügbar

Zora-Rüstung, Helm und Beinschutz finden in Zelda: Tears of the Kingdom

Krog-Maske finden: Kopfbedeckung in Zelda: Tears of the Kingdom hilft bei der Suche nach Samen

Miasma heilen in Zelda: Tears of the Kingdom: So stellt ihr zerstörte Herzen wieder her

Turm auf dem Ulri-Berg freischalten – Zelda: Tears of the Kingdom

Turm in den Deubran-Ruinen freischalten – Zelda: Tears of the Kingdom

Zelda Tears of the Kingdom: Wie komme ich in die Stadt der Gerudo?

Den Turm in Gerudo-Tal in Zelda Tears of the Kingdom erreichen, so geht´s

Assassin’s Creed Mirage: YouTuber verrät Release und „Tonnen von Leaks“