7 vs. Wild Staffel 2: Gewitter & Dauerregen? Wie ist das Wetter auf der tropischen Insel?

Vor wenigen Tagen sind die Teilnehmer der zweiten Staffel von 7 vs. Wild aufgebrochen, um insgesamt sieben Tage und sieben Nächte auf einer tropischen Insel mit einigen wenigen Gegenständen zu überleben.

Spekuliert wird aktuell, dass die Kandidaten am Dienstag, den 6. September 2022 ihren ersten Tag in Isolation verbringen mussten. Doch wie ist wohl das Wetter auf der tropischen Insel und wie ergeht es Knossi, Fritz Meinecke und Co.?

Wo befindet sich die Insel?

Möchten wir über das Wetter spekulieren, dem derzeit die sieben Kandidaten ausgesetzt sind, müssen wir erst einmal die genaue Location kennen. Zwar haben bislang weder Fritz Meinecke noch das Orga-Team den genauen Ort bekannt gegeben, es gibt aber bereits zahlreiche Hinweise darauf, auf welcher Insel die Dreharbeiten für die 2. Staffel stattfinden könnten.

Mittlerweile ist klar, dass die tropische Insel vor der Küste von Panama liegen muss. Um welche Insel es sich dabei genau handelt, ist zwar nicht offiziell bestätigt, das Orga-Team dürfte aber ziemlich sicher auf der Insel San José untergebracht sein. Den Beweis für diese Behauptung liefern die Bilder der Gegenstände, die von den Kandidaten mit auf die Insel genommen werden dürfen.

Die sieben Teilnehmer hingegen sollen auf Bayoneta Island ausgesetzt worden sein, die sich nördlich von San José befindet.

Wettervoraussage für die kommenden Tage

Ausgehend von dieser spekulierten Location können das aktuelle Wetter sowie die Bedingungen für die kommenden Tage eingesehen werden – und offensichtlich wird es ziemlich nass! Das ist allerdings keine große Überraschung, da sich in Panama die Regenzeit von Mai bis November erstreckt. In dieser Zeit muss mit verstärkten Regenschauern gerechnet werden.

Das bedeutet aber nicht, dass es auf der Insel der Teilnehmer den gesamten Tag regnen wird, aber zumindest wohl einige Stunden täglich. Dennoch kann es trotz Regenzeit in der Regel auch einige Tage geben, an denen es überhaupt nicht regnet.

Wie ist die aktuelle Wetterlage? Am heutigen Mittwoch, den 7. September 2022 werden die Wetterbedingungen auf Bayoneta Island als ziemlich stark schwankend beschrieben. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 24 und 27 Grad, wobei die gefühlte Temperatur jeweils um einige Grad höher liegt. Es sind einige starke Regenschauern sowie ein sich entwickelndes Gewitter vorausgesagt.

Und auch die kommenden Tage versprechen ähnliche Temperaturen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit, regelmäßigen starken Regenschauern und sich ständig entwickelnden Gewittern.

Sind diese Wetterbedingungen ein Problem für die Kandidaten?

Zwar hören sich die Wetterbedingungen alles andere als angenehm an, doch zumindest dürfte angesichts des vielen Regens kein Wassermangel bei den sieben Teilnehmern*innen auftreten. Schließlich gilt das Auffangen von Regenwasser als einfache und zudem sicherste Methode, um an Trinkwasser zu gelangen.

Ohne gelegentliche Regengüsse dürfte die Suche nach Wasser deutlich schwieriger und anstrengender ausfallen. Unerfahrene Teilnehmer wie Knossi könnten es bei anhaltendem Wassermangel wohl schon innerhalb von kurzer Zeit ziemlich schwer haben, durchzuhalten. Generell dürfte Wassermangel ein Hauptgrund darstellen, weshalb jemand vorzeitig das Projekt abbricht. Dies dürfte in der Regenzeit aber wohl nicht zu einem ernstzunehmenden Problem führen.

Da die Temperaturen gleichzeitig recht hoch sind, dürften die vom Himmel fallenden Wassermassen wohl zudem keinen Grund darstellen, um nur im selbst gebauten Unterstand oder unter dem mitgebrachten Tarp zu verweilen.

Dennoch könnte sich dauerhaft schlechtes Wetter auf das Gemüt der Teilnehmer schlagen und sie dazu veranlassen, sich weniger Herausforderungen zu stellen. Hinzu kommt, dass es bei Regen und Sturm nicht einfach sein dürfte, ein Feuer zu entfachen beziehungsweise dieses am Brennen zu halten, was ebenfalls ein wichtiger Faktor ist, um die gesamte Zeit durchzuhalten.