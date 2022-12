7 vs. Wild Staffel 2: Kritik an Ottos Rede zum Naturschutz

Die zweite Staffel 7 vs. Wild sorgt für eine Menge Redebedarf. Besonders die extreme Verschmutzung der Strände geht den Kandidaten teilweise sehr nahe. In der zehnten Folge geht Teilnehmer Otto in besonderer Deutlichkeit auf das Thema ein. Die Fans sind allerdings enttäuscht und kritisieren ihn dafür.

7 vs. Wild: „Wir Menschen haben es versaut“

Der vierte Tag auf der „7 vs. Wild“-Insel neigt sich dem Ende. Über die Hälfte der Zeit ist geschafft und Otto zieht ein Zwischenfazit für sich. Er erklärt, dass er an seinem Spot theoretisch alles hat, was er braucht, um sich etwas zu Essen zu machen oder ein ordentliches Shelter zu bauen. In einem kurzen Realtalk erklärt er, warum er sich mit solchen Projekten zurückhält.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„Ich fühle mich gerade so beschämend gegenüber der Natur. […] Es ist ein absolutes Paradies hier und wir Menschen haben es versaut. […] Wir haben so einen wunderbaren Fleck Erde hier total versaut und ich schäme mich gegenüber jedem Baum, jeder Pflanze, jedem Tier, jedem allem, dass hier so viel Scheiß von uns rumfliegt.“

Viele Teilnehmer haben die Mengen an Müll auf der Insel angesprochen, aber keiner mit einer solchen Entschlossenheit wie Otto. Die Auswirkungen auf sein Handeln sind groß.

Fans sind enttäuscht: Doppelmoral und langweiliger Content

In den sozialen Medien haben sich einige Fans der Serie über diesen Ausschnitt aufgeregt. Auf der einen Seite befürchten sie, dass zumindest bei Otto nichts spannendes mehr passiert. Sie haben sich gerade bei ihm auf viel Abwechslung gefreut. Genau das, worauf viele Zuschauende warten, will Otto aufgrund des Naturschutzes nicht zeigen.

Diese Gaming-Tech verwenden Streamer zum Zocken:

Zudem wird Otto und manchen anderen Teilnehmern eine Doppelmoral vorgeworfen. Ein Twitter-Nutzer zum Beispiel schreibt, dass die Teilnehmer zwar extrem entsetzt über den Müll auf der Insel sind, dabei aber Werbung für Getränke in Plastikflaschen machen.

Auf Reddit ist ein Bild aufgetaucht, auf dem Otto vor einem Geländewagen posiert. Beschrieben wird das Bild mit „Otto – die Umwelt ist mir so wichtig – Bulletproof“.

Inhalt von Reddit anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Reddit anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Reddit. Inhalt von Reddit immer anzeigen