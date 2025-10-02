Zugangscode-Probleme bei Black Ops 7-Beta – Spieler klagen über Zugangsschwierigkeiten

Die Beta von Call of Duty: Black Ops 7 ist gestartet, doch nicht ohne Startschwierigkeiten. Viele von euch haben sich sicherlich darauf gefreut, in die Action einzutauchen, doch einige Spieler berichten von Problemen beim Zugang zur Beta. Diese ist seit kurzem auf PlayStation, Xbox und PC verfügbar, allerdings scheint es, dass besonders diejenigen, die ihren Zugangscode nicht durch eine Vorbestellung erhalten haben, Schwierigkeiten haben, ins Spiel zu gelangen.

Probleme mit dem Zugangscode

Was sind die aktuellen Probleme mit den Zugangscodes? Während der Call of Duty Next-Event am 30. September 2025 versprochen wurde, dass Zuschauer, die mindestens eine Stunde des Events auf Twitch verfolgen, einen Zugangscode erhalten, klagen viele darüber, dass sie diesen nicht rechtzeitig bekommen haben. Selbst nach dem Erhalt der Codes treten weiterhin Probleme auf, die den Zugang zur Beta verhindern.

Einige von euch haben bestimmt schon die sozialen Medien durchforstet und dabei zahlreiche Berichte über Fehlermeldungen bei der Nutzung der Codes gesehen. Besonders Spieler, die über Battle.net spielen, sind betroffen. Eine temporäre Lösung bestand darin, die Region auf Asien zu ändern, das Spiel zu starten und anschließend wieder zur ursprünglichen Region zurückzukehren. Doch auch auf Konsolen gibt es ähnliche Probleme, was viele von euch sicherlich frustriert.

Aktueller Stand der Fehlerbehebung

Wie reagiert Call of Duty auf die Probleme? Laut den Entwicklern wurde das Problem auf Battle.net mittlerweile behoben, allerdings berichten weiterhin viele von euch, dass der Fehler besteht. Insbesondere auf Konsolen scheint die Fehlermeldung „Bitte das Spiel vorbestellen, um die Beta zu spielen“ trotz eingegebener Codes weiterhin aufzutauchen. Auch einige Battle.net-Nutzer berichten von anhaltenden Problemen, obwohl die Entwickler eine Lösung angekündigt haben.

Die gute Nachricht ist, dass die Beta noch bis zum 8. Oktober 2025 läuft. Ihr habt also noch einige Tage Zeit, um die Probleme zu überwinden und die Beta zu genießen. Trotzdem ist es verständlich, dass ihr möglichst schnell loslegen möchtet, um alle Belohnungen zu sichern.

Belohnungen und Inhalte der Beta

Was könnt ihr während der Beta freischalten? Während der Early-Access-Phase könnt ihr bis zu Level 20 aufsteigen. Wer dieses Level erreicht, darf sich über kosmetische Gegenstände und zwei Operator-Skins freuen. Nach dem allgemeinen Start der Beta wird das Level-Cap auf 30 angehoben und ihr könnt euch dann auf eine exklusive Waffen-Blaupause freuen.

Die Beta bietet euch sechs verschiedene Multiplayer-Karten, darunter Blackheart, Cortex und Exposure, sowie sechs Modi wie Team Deathmatch und Hardpoint. Der neue Modus Overload ist ebenfalls dabei und wartet darauf, von euch getestet zu werden.

Zukunft der Black Ops 7 Beta

Was erwartet euch nach der Beta? Call of Duty: Black Ops 7 erscheint offiziell am 14. November 2025. Die Beta ist eine großartige Gelegenheit, einen ersten Eindruck zu gewinnen und euch mit den neuen Karten und Modi vertraut zu machen. Selbst wenn ihr aktuell auf Probleme stoßt, ist die Aussicht auf den vollständigen Release im November ein Lichtblick.

Wie läuft die Beta für dich? Teile deine Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren mit uns!