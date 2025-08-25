Zelda-Ocarina of Time – Insider-Update schürt weiter Hoffnung auf Remake

Seit der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Skyward Sword HD für die Nintendo Switch im Jahr 2021 gibt es immer wieder Gerüchte über Remakes oder Remaster von The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Diese Gerüchte haben die Hoffnung geweckt, dass auch Spiele wie Twilight Princess und The Wind Waker in ähnlicher Form wiederveröffentlicht werden. Doch bisher hat sich nichts Konkretes ergeben, und die Gerüchte scheinen sich in Luft aufgelöst zu haben.

Was sagt der Insider Nate the Hate?

Der bekannte Nintendo-Insider Nate the Hate hat kürzlich ein Update zu diesen Gerüchten gegeben. Auf den ersten Blick mag die Information ernüchternd erscheinen, doch die Implikationen sind interessant. Nate the Hate erwähnte, dass er nichts von einem solchen Remake gehört habe. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein Remake nicht in Arbeit ist. Es könnte lediglich darauf hindeuten, dass es bisher keine konkreten Informationen gibt.

Für Fans von The Legend of Zelda ist dies nicht unbedingt schlechte Nachrichten. Nate the Hate behauptet nicht, dass ein solches Remake nicht geplant ist. Vielmehr betont er, dass ihm in dieser Hinsicht keine Informationen vorliegen. Doch wenn einer der größten Nintendo-Insider nichts von einem Ocarina of Time Remake gehört hat, könnte dies die Chancen auf eine baldige Veröffentlichung schmälern.

Die offizielle Haltung von Nintendo

Wie hat Nintendo auf die Gerüchte reagiert? Nintendo selbst äußert sich in der Regel nicht zu Gerüchten. Doch im Jahr 2023 wurde der Produzent der Serie, Eiji Aonuma, nach einem möglichen Ocarina of Time Remake gefragt. Seine Antwort war ein „kein Kommentar“, begleitet von einem Lachen. Aonuma sprach in demselben Interview über die Bedeutung von Ocarina of Time für die Zelda-Reihe, verriet jedoch nichts Neues. Ein „kein Kommentar“ ist jedoch kein „Nein“, und lässt somit Raum für Spekulationen.

Für viele mag es merkwürdig erscheinen, dass Nintendo The Legend of Zelda: Skyward Sword neu aufgelegt hat, während andere 3D-Zelda-Spiele unberührt blieben. Doch Skyward Sword steht in enger Verbindung zu Tears of the Kingdom, was die Wiederveröffentlichung erklären könnte. Beide Spiele teilen wesentliche Elemente wie das Masterschwert und Skyloft. Es sieht immer mehr danach aus, als sei Skyward Sword nicht der Beginn einer Ära von Zelda-Remakes, sondern eine einmalige Neuauflage aufgrund seiner Verbindung zu Tears of the Kingdom.

Die Bedeutung von Ocarina of Time

Warum ist Ocarina of Time so bedeutsam? The Legend of Zelda: Ocarina of Time gilt als eines der besten Videospiele aller Zeiten. Es wurde erstmals 1998 für den Nintendo 64 veröffentlicht und führte 3D-Grafiken in die Serie ein. Das Spiel wurde von Kritikern für seine visuellen Effekte, den Soundtrack und die innovative Steuerung gelobt. Bis heute ist es das höchstbewertete Spiel auf Metacritic und hat weltweit über sieben Millionen Exemplare verkauft.

Dieser Klassiker hat immer noch eine große Fangemeinde, die auf eine moderne Neuauflage hofft. Die Einführung eines Zielsystems und kontextsensitiver Tasten hat das Genre revolutioniert. Für viele ist es daher unverständlich, dass Nintendo bisher kein Remake angekündigt hat, obwohl die Nachfrage zweifellos vorhanden ist.

Deine Meinung zählt!

