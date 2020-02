Der Kampf gegen die Verheerung Ganon stellt die größte Kampf-Herausforderung in The Legend of Zelda: Breath of the Wild dar. Ein Fan hat nun aber eine effiziente Taktik ausgeklügelt, mit der sich der Endboss in nur 11 Sekunden plattmachen lässt.

So kann die Verheerung Ganon in Rekordzeit besiegt werden

Der Reddit-Nutzer Master_torch hat den Kampf gegen Ganon zu einer Leichtigkeit werden lassen. Seine Taktik, wie sich der finale Kampf in 11 Sekunden bewerkstelligen lässt, stellen wir euch nachfolgend vor. Dabei sei vorab angemerkt, dass keine Glitches oder Mods benutzt wurden.

Vorbereitung

Das richtige Outfit zählt: Master_torch hat sich für den Endkampf das Outfit-Set der Grimmigen Gottheit (Fierce Deity) von Majora’s Mask geholt, wodurch der ausgeteilte Schaden erhöht wird. Zudem wurde Links Angriffskraft mit einer passenden Mahlzeit um drei Stufen erhöht.

geholt, wodurch der ausgeteilte Schaden erhöht wird. Zudem wurde Links Angriffskraft mit einer passenden Mahlzeit um drei Stufen erhöht. Die Waffe: Master_torch nutzt für seine Strategie den Chimärenbogen eines Leunen. Dadurch lassen sich mehrere Pfeile gleichzeitig abfeuern. Für zusätzlichen Schaden kommen Antike Pfeile zum Einsatz.

Alle vier Titanen müssen befreit und erweckt sein, damit Ganons Lebensenergie beim Antritt des Endkampfes auf die Hälfte reduziert wird.

Taktik im Kampf

Sobald der Kampf gegen die Verherrung Ganon beginnt, friert Master-torch die Bestie sofort mit dem Stasis-Modul ein und bringt Link mit einem Trick namens Skew Bounce in die Lüfte. Sobald Link den Bogen zückt verlangsamt sich die Zeit (mit einem normalen Sprung würde das nicht klappen). Anschließend wird Ganon mit Pfeilen befeuert.

Dank der bereits vorher auf die Hälfte reduzierten Lebensenergie von Ganon reichen fünf Schüsse aus, um die Bestie komplett zur Strecke zu bringen.

Normaleweise besitzt der Kampf noch eine zweite Phase, sobald nur noch ein Viertel von Ganons Energie übrig ist, allerdings wird die Lebensenergie so schnell auf Null gebracht, dass die zweite Phase gar nicht erst getriggert wird.