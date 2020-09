Die Zelda-Community wurde heute mit einer großen Ankündigung zum Franchise überrascht. Nintendo hat ein neues Zelda-Spiel angekündigt, das doch tatsächlich ein Prequel zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild darstellt. Der Titel lautet Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung.

Warum ist Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung ein Prequel?

Die Sagen und Mythen tragen einen Namen. In „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ ist die Rede von der „Großen Verheerung“. Teile dieser Geschichte werden im BotW angedeutet und erzählt. Es ist eine Zeit, in der Link, Zelda und die Recken schon einmal gegen die Finsternis kämpfen mussten.

In „Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung“ werden wir in diese Zeitspanne geworfen. Wir müssen Hyrule also vor der Vernichtung bewahren. Der Titel setzt also 100 Jahre vor BotW an.

Wie wir es von den Warriors-Spielen gewohnt sind, wird die Geschichte mit actiongeladenen Gameplay verbunden. Die wichtigsten Features des Spiels erfahrt ihr hier:

Wir reisen zurück nach Hyrule : 100 Jahre in die Vergangenheit, bevor die Verheerung Ganon zuschlug.

: 100 Jahre in die Vergangenheit, bevor die Verheerung Ganon zuschlug. Link , Zelda und die Recken Hyrules kämpfen Seite an Seite

, und die kämpfen Seite an Seite Mächtige Waffen und Shiekah-Module helfen im Kampf gegen die Monster

und helfen im Kampf gegen die Monster Eine ganz neue Geschichte mit vertonten Cutscenes!

Koop-Modus und Charaktere bestätigt!

Wie Nintendo innerhalb der Pressemitteilung schreibt, wird es einen Koop-Modus geben. Demnach könnt ihr alleine oder zu zweit in die Schlacht ziehen. Ihr könnt Seite an Seite kämpfen oder euch aufteilen, um die Monsterhorden an unterschiedlichen Fronten zu bekämpfen.

Das oberste Ziel ist es, das Schlachtfeld zu dominieren, indem ihr Missionen erfüllt und die finstere Bedrohung zurückschlagt.

Wichtig: Ihr werdet neben Link sogar Zelda und die vier Recken spielen können!

Preis und Release-Termin

Nintendo hat das Spiel angekündigt und sogleich den Release-Termin verraten. „Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung“ erscheint am 20. November 2020.

Wie hoch ist der Preis? Wie wir es von Nintendo gewohnt sind, kostet das Spiel 59,99 Euro. Das Spiel wird es in digitaler und physischer Retail-Version zu kaufen geben.