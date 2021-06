Episode Yuffie: 6 Flyer vom Schildkrötenparadies finden, die Schnitzeljagd-Lösung

In der Intermission von Final Fantasy 7 Remake Intergrade gibt es im 1. Kapitel mit Yuffie eine Nebenmission, die euch auf eine „Schnitzeljagd“ schickt.

Um sie erfolgreich abzuschließen, müsst ihr 6 Flyer vom Schildkrötenparadies finden und sie dem Alten Schnapper bringen. Doch diese sind teils gar nicht mal so einfach zu finden, weshalb wir euch mit dieser Hilfe ein wenig unter die Arme greifen möchten. Mit dieser Lösung solltet ihr alle 6 Flyer vom Schildkrötenparadies schnellstmöglich finden.

Hinweise deuten auf Fundort der Flyer

Als kleinen Anreiz gibt der Alte Schnapper ein paar Hinweise mit auf den Weg. Doch auch mit diesen Hinweisen müssen wir erst einmal genau suchen. Der Alte Schnapper meint:

Ein paar Kinder haben einen Flyer versteckt. Einer ist an einer Tafel angebracht. Einer hängt an einem Gebäude, das eine gute Bekannte vom Alten Schnapper verwaltet. Der aus der Pipegasse wurde von einer Katze geklaut. Einer hängt in der Nähe der alten Fabrik. Einer schwebt in der Luft wie ein Luftballon.

Die Hinweise deuten bereits den Fundort an, doch mit dieser Lösung müsst ihr nicht lange suchen. Wo verstecken sich die 6 Flyer also genau?

Flyer Nr. 1 – der versteckte Flyer

Der erste Flyer versteckt sich buchstäblich, weil ihn ein paar Kinder ganz einfach hinter ein paar Kisten versteckt haben. Dieser befindet sich leicht südlich vom Alten Schnapper. Um ihn zu sehen, müsst ihr gegen die Kisten laufen, die sich hinter den spielenden Kindern befinden. Flyer Nr. 1 gehört euch!

© Square Enix/PlayCentral.de

© Square Enix/PlayCentral.de

Flyer Nr. 2 – der Tafel-Flyer

Der Flyer Nr. 2 befindet sich in der Nähe des Bahnhofs von Sektor 7. Hier findet ihr ein Stück westlich die Anzeigentafel, die ihr womöglich noch aus dem Hauptspiel kennt. Der Flyer befindet sich hier auf der Tafel. Ihr müsst jedoch genau hinsehen! Denn der ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Genauer gesagt ist er auf der linken Tafel in der unteren Hälfte.

© Square Enix/PlayCentral.de

© Square Enix/PlayCentral.de

Flyer Nr. 3 – der Flyer der Bekannten

Um den nächsten Flyer einsammeln zu können, müsst ihr an dem Wachhund vorbeischleichen. Der befindet sich vor Clouds Zimmer relativ mittig in den Slums von Sektor 7.

Es ist nicht unbedingt einfach, den richtigen Zeitpunkt abzupassen. Doch ihr müsst dann loslaufen, wenn ihr seht, dass die Animation beginnt (also wenn der Hund zum Schlafen ansetzt). Dann sofort losgehen und hinter der rechten Kiste verstecken. Ihr müsst euch ganz an die Kiste heranstellen, sonst sieht euch der Hund. Wenn er wieder schlafen möchte, prescht ihr los und der Flyer gehört euch!

© Square Enix/PlayCentral.de

© Square Enix/PlayCentral.de

Flyer Nr. 4 – die diebische Katze

Die diebische Katze findet ihr in der Nähe des Schrotthändlers. Also recht mittig im Norden von Sektor 7. Die Katze läuft in die kleine Gasse und ihr müsst ihr erst einmal folgen. Mehrere Katzen haben hier Poster, mit denen sie spielen. Doch die richtige Katze wartet ganz hinten, also ganz im Norden hinter den Fässern.

© Square Enix/PlayCentral.de

© Square Enix/PlayCentral.de

Flyer Nr. 5 – bei der alten Fabrik

Der nächste Flyer wartet in der Nähe der alten Fabrik. Da der Alleskönner gerade nicht da ist, kümmert sich Yuffie erst einmal um das Ungeziefer in der gesamten Fabrikanlage.

Lauft nach dem Eintritt in die erste Halle nach links. Dann gelangt ihr in die zweite Halle. Hier biegt ihr scharf rechts ab und lauft den Korridor entlang. Hier seht ihr die Tür, die im Hauptspiel verschlossen war. Es ist sozusagen das Ende der Lagerhallen. Hier könnt ihr einfach durchspazieren und gegen die beiden Nefiaweberin antreten. Wenn ihr sie erledigt habt, wartet der nächste Flyer in der Ecke hinter zerstörbaren Kisten.

© Square Enix/PlayCentral.de

© Square Enix/PlayCentral.de

Flyer Nr. 6 – ist es ein Vogel, ist es ein Flugzeug?

Nein, es ist ein Flyer vom Schildkrötenparadies. Dieses begehrte Stück ist nicht direkt zu erreichen. Wenn ihr euch im Südosten von Sektor 7 befindet, müsst ihr bei den Kindern einmal nach links schauen. Hier seht ihr eine fliegende Schildkröte, allerdings könnt ihr sie nicht einfach so erreichen. Um den Flyer einzusacken, müsst ihr rechts über eine kleine Kiste hüpfen, um hinter die Szenerie zu gelangen.

Von hier aus könnt ihr die Schildkröte dann mit einem gezielten Angriff ins Kröptenparadies schicken und den Flyer einsammeln, der dann bei den Kindern spawnt.

© Square Enix/PlayCentral.de

© Square Enix/PlayCentral.de

Herzlichen Glückwunsch! Wenn ihr alle Flyer eingesammelt und sie beim Alten Schnapper abgegeben habt, erhaltet ihr die Bronze-Trophäe „Auf Schildkrötenjagd“, die ihr nun euer Eigen nennen dürft. Ihr braucht die Trophäe, um die Platin-Trophäe für die Intermission zu erreichen.