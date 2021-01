Seit einigen Monaten sind neben Sonys PlayStation 5 ebenfalls die beiden neuen Konkurrenzsysteme von Microsoft auf dem Markt erhältlich: Die Xbox Series X und die Xbox Series S. Allen Konsolen ist gemeinsam, dass sie den Herstellern von weltweit wartenden Fans geradezu aus den Händen gerissen werden. Dies belegen nun neue Aussagen des US-Unternehmens.

Xbos Series X/S: Historisch stärkster Konsolen-Launch für Microsoft

Am vergangenen Dienstag äußerte sich Microsofts CEO Satya Nadella, wie VGC berichtet, in einer Telefonkonferenz zu den Gaming-Umsätzen im letzten Quartal, das am 31. Dezember 2020 endete. Dieses sei nichts weniger als historisch gewesen, denn erstmals konnte die Marke von 5 Milliarden US-Dollar (ca. 4,1 Milliarden Euro) geknackt werden.

Diesbezüglich zeigte sich Nadella besonders mit der Markteinführung der neuen Xbox Series X und S äußerst zufrieden. Genauer bezeichnete er diesen als den erfolgreichsten Start „in unserer Geschichte mit den meisten Geräten, die jemals in einem Launch-Monat verkauft wurden.“

Xbox Series X und Xbox Series S sind ein großer Erfolg für Microsoft (© Microsoft)

Des Weiteren verkündete der Microsoft-CEO ebenfalls neue Zahlen zum Xbox Game Pass. Dieser konnte sich in den vergangenen Monaten positiv entwickeln und verzeichnet gegenwärtig über 18 Millionen Abonnenten. Dies sind 3 Millionen mehr als noch im September 2020.

Zudem laufe auch Microsofts Gaming-Geschäft an sich gegenwärtig sehr erfolgreich. Zum ersten Mal in der Geschichte des Konzerns konnte beim Gewinn mit Drittanbieter-Titeln die Marke von 2 Milliarden US-Dollar (ca. 1,6 Milliarden Euro) überschritten werden. Nadalla fügt an, dies liege daran, dass die Spieler den Wert des Xbox-Ökosystems erkennen würden.

Zuletzt gab Microsoft zuletzt immer wieder an, die gegenwärtig sehr hohe Nachfrage nach Xbox Series X/S vorerst wohl nicht bedienen zu können. Die Nachfrage werde das Angebot auf absehbare Zeit wohl noch übersteigen. Deshalb glaubt auch das Unternehmen selbst, dass die neuen Konsolen durch das knappe Angebot erstmal noch eingeschränkt werden würden.