Xbox Series X: Unboxing-Video der Konsole im Internet aufgetaucht

In weniger als einem Monat wird Microsoft weltweit die Xbox Series X und Xbox Series S veröffentlichen. Sonderlich lange dauert es also nicht mehr, ehe Spieler eine der neuen Next-Gen-Konsolen endlich in den eigenen Händen halten können. Doch offenbar hat eine Person nicht nur bereits eine Xbox Series X in die Hände bekommen, sondern auch gleich ein Unboxing-Video von der Konsole im Internet veröffentlicht.

Unboxing-Video der Xbox Series X geleakt

Tom Warren, Senior Editor bei The Verge, hat auf Twitter ein Video von einem Mann geteilt, der eine Xbox Series X auspackt. Auf YouTube ist dieses Video bereits auf privat gestellt und deshalb nicht mehr verfügbar, Warren hat in einem eigenen Tweet aber ein Gif des Inhalts geteilt.

Darin sieht man, wie der Mann den Karton der Xbox öffnet und die Konsole in Empfang nimmt. Allerdings ist die Series X in dem Gif gar nicht zu erkennen, da diese noch einmal in eine Art Schutzpapier eingewickelt scheint.

someone has managed to unbox an Xbox Series X retail unit already 👀https://t.co/nBv2khANcV #XboxSeriesX pic.twitter.com/LDR66RWcKu — Tom Warren (@tomwarren) October 12, 2020

Unklar ist außerdem, wo genau sich das Stromkabel und das HDMI-Kabel befinden. In der Verpackung scheint auf den ersten Blick kein Platz für weiteres Zubehör zu sein. Wie der Mann schon so früh in den Besitz der Xbox Series X gelangen konnte, ist bislang völlig unklar. Microsoft wird sich über dieses Unboxing-Video aber mit Sicherheit nicht sonderlich gefreut haben.

Erst gestern ist auf Twitter ein Bild geteilt worden, dass zahlreiche Xbox-Konsolen gestapelt auf Holzpaletten zeigt. Dadurch wird noch einmal unmissverständlich klar, dass der Release der Next-Gen-Konsole nach vielen Jahren Wartezeit endlich kurz bevorsteht.

Look at all these #XboxSeriesX . A lot of power in one picture. pic.twitter.com/BAGME8fPwD — Xbox News (@_XboxNews) October 12, 2020

Werdet ihr euch auch eine Xbox Series X kaufen oder habt ihr die Next-Gen-Konsole vielleicht sogar bereits vorbestellt? Schreibt uns doch gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare.