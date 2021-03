Xbox Series X/S: Inhalte des März-Updates bekannt

Noch im März bekommen die Xbox Series X und S ein neues Update spendiert, welches die Spielerfahrung verbessern soll.

Das steckt im neuen Update für die Xbox Series X/S

© Microsoft

Eine der Neuerungen dreht sich um die Abwärtskompatibilität zu Spielen früherer Konsolen. Ihr bekommt die Möglichkeit, Auto-HDR und einen FPS-Boost manuell einzustellen. Allerdings wird dies bisher nur von wenigen Spielen unterstützt. Damit habt ihr es in der Hand, ob ihr diese Funktionen in älteren Spielen nutzen möchtet oder, ob ihr die Titel so genießen wollt, wie sie ursprünglich waren.

Das am 16. März erscheinende Wireless-Headset für Xbox wird direkt mit einer Reihe von interessanten Optionen unterstützt. Dazu aktualisiert Microsoft die Xbox Accessoires App. Ihr könnt einen Bass Boost, eine Überwachung des Mikrofons, Equalizer-Einstellungen und mehr nutzen.

Darüber hinaus ist es in den Optionen jetzt möglich, eure Abos für den Game Pass und Xbox Live zu verwalten und einen Zahlungsplan einzustellen. Diesen könnt ihr anpassen und auch zwischen verschiedenen Zahlungsoptionen wählen. Diese Funktion findet ihr unter Einstellungen/Konto.

Das TV Listing wird in OneGuide deaktiviert. Feedback der Nutzer hatte ergeben, dass dieses Feature nicht so gut ankommt.

Ebenfalls überarbeitet wird die Xbox Mobile App. Dort tauchen eure Achievements wieder auf. Allerdings handelt es sich vorerst nur um einen Test. Microsoft möchte erst verschiedene Systeme testen, um dann das beste davon fest in die App zu integrieren. Die erste Version bietet eine Liste der Errungenschaften mit Details und den Möglichkeiten, sie freizuschalten.

Ebenso wird es leichter sein, eure gekauften Spiele zu verwalten. Ihr seht dann direkt, welche Bundles ihr erworben habt und ob ihr alles oder nur Teile eines Spiels installieren wollt.

Wann das neue Update für die Xbox Series X/S genau erscheint, steht noch nicht fest.