Wer bei den ersten Verkaufswellen der PS5 und Xbox Series X im vergangenen Jahr nicht schnell genug war, der hält bis heute kein Exemplar der neuen Konsole in Händen. Zwar ist das neue Jahr lediglich zwei Wochen alt, dennoch ist die Ungeduld vieler Spieler bereits ziemlich groß. Denn noch im Januar 2021 soll es angeblich weiteres Kontingent der Xbox Series X geben. Derzeit ist die Microsoft-Konsole allerdings bei allen Händlern ausverkauft. Wann genau die Series X wieder verfügbar sein wird, ist aktuell nicht bekannt.

Mit diesem Trick könnt ihr euch eine Xbox Series X schnappen

Dennoch könnt ihr regelmäßig bei Händlern wie beispielsweise Otto vorbeischauen, da die neuen Konsolen immer mal wieder in sehr kleinen Mengen verfügbar sind. Ihr müsst aber Glück haben, da eine solch geringe Mengen an Konsolen von Otto nicht im Vorfeld kommuniziert wird. Meist handelt es sich dabei einfach nur um storniert Konsolen, die für den Verkauf erneut freigegeben werden.

Möchtet ihr nicht auf die nächste große Verkaufswelle der Xbox Series X warten, zu der es bislang keine offiziellen Informationen seitens Microsoft oder der entsprechenden Händler gibt, dann solltet ihr die Onlineshops permanent im Blick behalten. Doch es gibt einen kleinen Trick, der es euch ein wenig einfacher machen kann und eure Chancen deutlich erhöht, in absehbarer Zeit doch noch ein Exemplar der neuen Microsoft-Konsole zu erhalten.

Folgt dem Xbox Bot DE auf Twitter

Auf Twitter könnt ihr dem Xbox Bot DE folgen. Wie der Name bereits vermuten lässt, versteckt sich hinter diesem Account ein Bot, der selbstständig die verschiedenen Onlineshops durchsucht und automatisch einen Tweet veröffentlicht, sollte die Xbox Series X irgendwo vorrätig sein.

Im Folgenden haben wir euch einen entsprechenden Beitrag eingebunden. In diesem Fall hat der Bot gemeldet, dass die Konsole derzeit bei Otto verfügbar ist. Da im Onlineshop von Otto zu diesem Zeitpunkt aber keine Konsole bestellt werden konnte, scheint es sich dabei nur um sehr wenige Exemplare gehandelt zu haben. Auch in diesem Fall müsst ihr also viel Glück haben und natürlich sehr schnell sein.

Anmerkung: Auf dem Bild ist eine Xbox Series S zu erkennen. Dabei handelt es sich offensichtlich um einen Fehler bei dem Bot, der ein falsches Bild benutzt hat, während der Link zu Series X aber korrekt ist. Die Series S ist auch weiterhin sehr gut verfügbar, also gänzlich anders als es bei der Series X oder der PS5 der Fall ist.