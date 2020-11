Obwohl Sonys neue PlayStation 5 von vielen Testern im Vorfeld der jüngst auch bei uns erfolgten Veröffentlichung ein durchaus gutes Zeugnis ausgestellt bekam, scheint die New-Gen-Konsole unter einigen Kinderkrankheiten zu leiden. Dies geht zumindest aus einem YouTube-Video hervor, in dem sich der Nutzer über laute Geräusche beklagt.

Genauer spricht der bekannte YouTuber Dr. UnboxKing davon, dass diese störenden Geräusche, zumindest bei ihm, kein Einzelfall seien. Jede der von ihm getesteten vier PS5-Konsolen falle durch laute Geräusche auf. Diese kämen vom Lüfter, manchmal seien es jedoch ebenfalls Vibrationen, ein deutlich hörbares Spulenfiepen oder ein lautes Brummen.

PlayStation 5-Probleme? Wendet euch notfalls an den Sony-Support

Zunächst sei hierzu angemerkt, dass Spulenfiepen alleine oder mal etwas lautere Lüftergeräusche nicht automatisch einen Defekt der Hardware bedeuten müssen. Dies kann bei vielen elektronischen Geräten vorkommen, ist in den meisten Fällen jedoch kaum hörbar. Bei einer deutlichen, lauten Geräuschkulisse, etwa einem Klackern oder auch einem Zischen, solltet ihr euch sicherheitshalber an jemanden wenden.

Dies könnte zunächst der Händler sein, bei dem ihr die Konsole erworben habt. In vielen Fällen kümmern sich beispielsweise Elektrofachgeschäfte um defekte Hardware, nehmen diese selbst unter die Lupe oder leiten das Produkt auch an den Hersteller weiter. Ihr könnt euch natürlich zudem direkt an Sony wenden, solltet ihr Probleme mit eurer PlayStation 5 feststellen. Hier gelangt ihr zum offiziellen Support des PS5-Herstellers.

Sonys neueste Konsole ist seit dem 19. November 2020 auch bei uns in zwei Varianten, einer mit und einer ohne Laufwerk, im Handel erhältlich.