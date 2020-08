Xbox Series X: Microsoft stellt das Dashboard vor

Zwar ist der finale Preis der Xbox Series X derzeit noch nicht bekannt, dafür kennen wir aber bereits die technischen Spezifikationen und das Design der Next-Gen-Konsole.

Nun hat Microsoft auf dem eigenen Firmenblog außerdem die überarbeitete Nutzeroberfläche der Xbox-Gerätefamilie vorgestellt. Dazu gehört die Xbox Series X, doch Gerüchte um eine bislang nicht angekündigte Xbox Series S kursieren ebenfalls schon seit längerer Zeit durch das Internet

„Das neue Xbox-Erlebnis“

Weiterhin kommt das Dashboard auf der aktuellen Microsoft-Konsole Xbox One genau wie in der Xbox-App auf Rechnern mit Windows und auf mobilen Endgeräten mit Android sowie iOS zum Einsatz. Eines der Ziele bei der Entwicklung bestand darin, dass sich der Nutzer sofort willkommen fühlt, unabhängig davon, ob an der Konsole, auf dem PC oder über die Cloud an einem Android-Gerät gespielt wird.

„Das neue Erscheinungsbild des Xbox-Spielerlebnisses wurde so gestaltet, dass es schneller zu bedienen, leichter zugänglich, und optisch ansprechender ist.“

Neue Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit

Die Xbox Series X wird im November 2020 erscheinen, einen genauen Termin hat Microsoft bislang nicht genannt. Doch klar ist, dass die neue Konsole bei ihrer Einführung neue Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit setzen wird.

So wird der Startbildschirm laut Microsoft um 50 Prozent schneller laden, wenn die Xbox gestartet wird und um fast 30 Prozent, wenn ihr gerade ein Spiel beendet habt. Die Verbesserungen sorgen dafür, dass 40 Prozent weniger Speicher benötigt wird.

Das überarbeitete Dashboard soll in den kommenden Wochen für die bereits verfügbaren Geräte veröffentlicht werden. Bei der Xbox Series X wird die Nutzeroberfläche zum Start im November bereits vorinstalliert sein.