Xbox Series X heute zum Launch kaufen bei Saturn!

Wenn ihr Ende des Jahres die Xbox Series X in eurem Wohnzimmer stehen haben möchtet, solltet ihr die Next-Gen-Konsole von Microsoft jetzt kaufen. Wie viel Kontingent es in Deutschland insgesamt gibt, ist unbekannt. Aber schon in der Preorder-Phase ging die Konsole weg wie warme Semmeln.

Hinweis: Die Konsole ist jetzt erschienen. Ihr könnt auch beim hiesigen Saturn anrufen und fragen, ob es hier Restbestände gibt. Doch um mehr als Restbestände wird es sich nicht handeln. Wenn ihr sichergehen möchtet, dass ihr eine erhaltet, solltet ihr jetzt im Onlineshop zugreifen!

Zusätzliche Accessoires zur Xbox Series X wie den neuen Controller oder das Charge-Kid gibt es hier:

Xbox Series X-Preis und Release bei Saturn

Hier erfahrt ihr alles zum Preis der Xbox Series S und Xbox Series X:

Release-Datum: 10. November 2020

10. November 2020 Preis: 499 Euro für die Xbox Series X

499 Euro für die Xbox Series X Preis: 299 Euro für die Xbox Series S

299 Euro für die Xbox Series S Preis: 59,99 Euro für den neuen Xbox Series X-Controller

Die Konsole samt dem neuen Controller sollten heute oder in wenigen Tagen bei euch eintreffen. Bedenkt, dass es zu vereinzelten Verzögerungen kommen kann.

