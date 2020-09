Inside Xbox Series S – Video zeigt, was sich im Inneren der Konsole verbirgt!

Wie sieht das Innenleben der Xbox Series S aus? Neben der äußerlichen Optik ist das Aussehen und die Technik auf der Innenseite auch nicht ganz uninteressant. Das dachte sich Microsoft ebenso und hat kurzerhand ein Video veröffentlicht, das das Innenleben der Konsole präsentiert.

Die Xbox Series S unter der Haube

Die Xbox Series S ist laut Xbox die schlankeste und kleinste Xbox, die je gebaut wurde. Ein Grund mehr, sich die Bausteine für das Leben der Next-Gen-Konsole anzusehen. Das rund 9-minütige Video seht ihr hier:

Jason Ronald, Director of Program Management für Xbox, erklärt, dass Spieler unterschiedliche Prioritäten und Spielstile haben. Und dennoch biete die kleinere Xbox Series S den gleichen Spielekatalog mit den gleichen Games. Sie soll lediglich eine niedrige Renderauflösung bereithalten – und zwar 1440p mit bis zu 120 FPS. Die Konsole skaliert also auf 4K hoch. Wichtig ist also, dass sie mit 299 Euro viel günstiger als die Xbox Series X wird.

Er geht weiter auf die Spezifikationen und Features der Konsole ein, die wir euch hier einmal auflisten:

Prozessor : AMD 8x Zen 2 Kerne – 3,4 GHz und 3,6 GHz

: AMD 8x Zen 2 Kerne – 3,4 GHz und 3,6 GHz Die GPU bringe es nicht auf native 4K mit 60 FPS (bis 120 FPS), aber auf 1440p (bis 120 FPS) – mit 4K-TV wird auf 4K hochskaliert

bringe es nicht auf native 4K mit 60 FPS (bis 120 FPS), aber auf 1440p (bis 120 FPS) – mit 4K-TV wird auf 4K hochskaliert AMD RDNA2 Feature-Set mit Hardware-beschleunigtes Direct X Ray Tracing – Mesh-Shader und variables Rate-Shading (wie bei Xbox SE X)

Arbeitsspeicher : 10 GB GDDR6

: 10 GB GDDR6 Xbox Velocity-Architektur mit schnellen Ladezeiten und Quick-Resume

mit schnellen Ladezeiten und Quick-Resume Sampler-Feedback-Streaming : Nur die benötigten Texturen werden gerendert, um die Szene darzustellen – Texturen sollen dramatisch verbessert werden – Quick-Cuts zwischen Szenen

: Nur die benötigten Texturen werden gerendert, um die Szene darzustellen – Texturen sollen dramatisch verbessert werden – Quick-Cuts zwischen Szenen Custom SOC mit Custom NVMe SSD, Direct Storage API, Sampler Feedback Streaming: I/O Bandbreiten-Performance und Speicher-Nutzung

Neben all den angesprochenen Features wird zudem das Quick-Resume-Feature in all seiner Blüte vorgestellt. Wir sehen, wie mehrere Spiele geöffnet sind und die Verantwortlichen binnen Sekunden zwischen mehreren Spielen wechseln.

Doch die Games starten dann nicht wie zuvor im anfänglichen Ladebildschirm. Der Titel geht exakt dort weiter, wo ihr aufgehört habt.

Wichtig: Im Video wird zudem erklärt, dass die Entwickler der Xbox-Spiele erst für 4K auf der Series X optimieren. Und dann die Renderauflösung für die Xbox Series S herunterskaliert, um hier schließlich die 1440p zu haben.