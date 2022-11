Xbox Series S bei MediaMarkt zum absoluten Bestpreis von nur 222 Euro!

Der Countdown zum nahenden Black Friday am 25. November 2022 ist offiziell gestartet. Die großen Onlinehändler wie MediaMarkt haben schon jetzt erste Topangebote am Start, die sich wirklich sehen lassen. Für Gamer steht ab heute zum Beispiel die Spielekonsole Xbox Series S von Microsoft im Fokus, die zum absoluten Bestpreis angeboten wird.

Xbox Series S zum Black Friday so günstig wie nie

Die Xbox Series S ist die kleine Schwester der großen Xbox Series X und kommt daher auf technischer Seite eine wenig abgespeckt daher. Dennoch könnt ihr mit der Microsoft-Konsole alle aktuellen Spiele mit hohen Grafikdetails spielen, ohne dabei großartige Einbußen hinnehmen zu müssen.

Dennoch profitiert ihr von Features wie Quick Resume, dem umfangreichen Xbox Game Pass, den gleichen Spielen wie bei dem großen Bruder und zusätzlich von einer sehr kleinen, kompakten und leisen Konsole.

Weshalb der Xbox Game Pass und die Xbox Series S eine absolutes Dreamteam sind, erklären wir euch in diesem Artikel.

Wo liegt die UVP der Xbox Series S? Microsoft gibt bei der Xbox Series S eine unverbindliche Preisempfehlung von 299,99 Euro an. Im Rahmen der Black Friday Week bei MediaMarkt könnt ihr die Xbox-Konsole aktuell aber zum neuen Bestpreis von nur 222 Euro bestellen.

Somit spart ihr satte 26 Prozent im Vergleich zur UVP und erhaltet eine Topkonsole, mit der ihr alle aktuellen Spiele wie A Plague Tale: Requiem, Gotham Knights oder Call of Duty Modern Warfare 2 ruckelfrei zocken könnt.

Anders als die PS5 & Xbox Series X ist die Series S deutlich kompakter. © PlayCentral.de

Wie lange geht der Black Friday bei MediaMarkt?

Der Black Friday findet in diesem Jahr am 25. November 2022 statt. Der sogenannte Schwarze Freitag fällt immer auf den vierten Freitag im November. Traditionell wird dieser Tag seit den 60ern in den USA einen Tag nach Thanksgiving gefeiert.

Doch die Angebotsphase bei MediaMarkt im Rahmen der Black Friday Week ist bereits gestartet und läuft bis zum 24. November um 20 Uhr. Im Anschluss könnt ihr mit den Angeboten zum eigentlichen Black Friday rechnen. Ihr müsst also nicht unbedingt bis zum Black Friday warten, um schon jetzt eure Wunschprodukte zu bestellen und dabei bares Geld zu sparen.

Wie viel Prozent Rabatt gibt es am Black Friday?

Wie viel Prozent Rabatt es am Black Friday gibt, ist von Händler zu Händler als auch von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Bei MediaMarkt könnt ihr aber sicher sein, dass es hohe Rabatte hagelt. Vor allem, wenn ihr im Onlineshop des Händlers unterwegs seid, könnt ihr mit Rabatten auf eine große Anzahl an Produkten aus allen Kategorien rechnen. Schnäppchenjäger dürften also in jedem Fall auf ihre Kosten kommen.