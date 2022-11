Kaffeevollautomaten & Küchengeräte bei MediaMarkt im Angebot: Black Friday Week

Der eigentliche Black Friday fällt in diesem Jahr auf Freitag, den 25. November. Doch schon jetzt könnt ihr im Onlineshop von MediaMarkt im Rahmen der Black Friday Week Geld sparen. Und falls auf eurer Wunschliste schon seit längerer Zeit ein moderner Kaffeevollautomat für einen richtig leckeren Kaffee stehen sollte, könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, um diesen Wunsch endlich in die Tat umzusetzen.

Black Friday Week Highlights bei MediaMarkt

In der Kategorie Kaffee & Küche befinden sich im Onlineshop von MediaMarkt zahlreiche unterschiedliche Produkte im Angebot. Dazu gehören Roboterstaubsauger, Heißluftfritteusen, Heizlüfter und natürlich verschiedene Modelle von Kaffevollautomaten.

Kaffeevollautomaten im Angebot:

Siemens TE657509DE EQ.6 Plus s700 im Angebot

Das Highlight ist der Siemens TE657509DE EQ.6 Plus s700 Kaffeevollautomat. Die UVP für dieses Modell liegt bei 1.499 Euro . Im Rahmen der Angebotsphase hat der Onlinehändler den Preis im Vergleich zur UVP um 48 Prozent reduziert, weshalb ihr das Produkt bereits für 777 Euro bestellen und bequem sowie kostenlos zu euch nach Hause liefern lassen könnt.

Warum ihr diesen Kaffeevollautomat lieben werdet: Bei diesem Kaffeevollautomat dürfte so gut wie jeder Wunsch von Kaffeegenießern (selbst von anspruchsvollen) erfüllt werden. So stehen nicht nur unterschiedliche Programme für Espresso, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiatos, Milchkaffee und viele weitere Zubereitungsarten zur Verfügung, ihr könnt auf Wunsch auch zwei Cappuccino gleichzeitig zubereiten lassen, falls ihr eurer Glück mit jemand anderem teilen wollt.

Dank intuitivem coffeSelect Display gestaltet sich die Zubereitung eines frischen Kaffees so einfach wie nie zuvor. Vier eurer Lieblingsgetränke lassen sich zudem speichern, damit ihr in kürzester Zeit euer Heißgetränk fertig vor euch stehen habt.

Damit die regelmäßige Reinigung ebenfalls zeitsparend ist, bietet der Vollautomat ein automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.

Wie lange geht der Black Friday bei MediaMarkt?

Der Black Friday findet in diesem Jahr am 25. November 2022 statt. Der sogenannte Schwarze Freitag fällt immer auf den vierten Freitag im November. Traditionell wird dieser Tag seit den 60ern in den USA einen Tag nach Thanksgiving gefeiert.

Doch die Angebotsphase bei MediaMarkt im Rahmen der Black Friday Week ist bereits gestartet und läuft bis zum 24. November um 20 Uhr. Im Anschluss könnt ihr mit den Angeboten zum eigentlichen Black Friday rechnen. Ihr müsst also nicht unbedingt bis zum Black Friday warten, um schon jetzt eure Wunschprodukte zu bestellen und dabei bares Geld zu sparen.

Wie viel Prozent Rabatt gibt es am Black Friday?

Wie viel Prozent Rabatt es am Black Friday gibt, ist von Händler zu Händler als auch von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Bei MediaMarkt könnt ihr aber sicher sein, dass es hohe Rabatte hagelt. Vor allem, wenn ihr im Onlineshop des Händlers unterwegs seid, könnt ihr mit Rabatten auf eine große Anzahl an Produkten aus allen Kategorien rechnen. Schnäppchenjäger dürften also in jedem Fall auf ihre Kosten kommen.