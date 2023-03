Xbox Series S im Gilded Hunter Bundle – Das perfekte Bundle mit Starterbums

Ihr seid euch noch gar nicht sicher, ob ihr euch für „Forza Horizon 5“ überhaupt interessiert? Kein Problem, schaut doch einfach in unseren Test von Benjamin Braun rein, der das Spiel für euch auf Herz und Nieren getestet hat und in seinem ausführlichen Artikel beschreibt, was euch in dem Rennspiel erwartet: Forza Horizon 5: Australien oder Mexiko? Egal, Hauptsache Forza! .

BELIEBTE NEWS

