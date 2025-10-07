Xbox Game Pass im Oktober 2025 – Neue Day-One-Titel SOPA und Little Rocket Lab

Die Xbox Game Pass Ultimate hat im Oktober 2025 seine ersten zwei Day-One-Spiele hinzugefügt: Little Rocket Lab und SOPA – Tale of the Stolen Potato. Diese beiden Titel sind ab sofort für dich verfügbar und können auf PC, Konsole und über die Cloud gespielt werden. Mit der Einführung dieser Spiele erhöht sich die Anzahl der in diesem Jahr hinzugefügten Titel auf 172.

Was bietet SOPA – Tale of the Stolen Potato?

Was macht SOPA – Tale of the Stolen Potato besonders? SOPA – Tale of the Stolen Potato ist ein familienfreundliches 3D-Abenteuer, das in einer südamerikanischen Welt spielt und von magischem Realismus inspiriert ist. Das Spiel schöpft seine Einflüsse aus „Der kleine Prinz“ sowie beliebten Animationsfilmen wie „Coco“ und „Chihiros Reise ins Zauberland“. Ursprünglich für das zweite Quartal 2024 geplant, hat das Spiel mehrere Verschiebungen erlebt, bevor es nun endlich am 7. Oktober 2025 erschienen ist.

StudioBando, der Entwickler und Verleger von SOPA, hatte bereits Ende 2023 bestätigt, dass das Spiel als Day-One-Titel auf Xbox Game Pass erscheinen würde. Nun kannst du in die zauberhafte Welt eintauchen und das Abenteuer selbst erleben.

Ein Blick auf Little Rocket Lab

Was erwartet dich in Little Rocket Lab? Little Rocket Lab, entwickelt von den kanadischen Teenage Astronauts, ist ein Fabrik-Automatisierungsspiel, das Elemente von Lebenssimulationen und Rollenspielen integriert. Es bietet dir interessante Features wie Quests und ein Sozialsystem. Auch wenn es sich mechanisch von SOPA unterscheidet, teilen beide Titel einen gemütlichen Ton, der Fans von entspannten Spielen ansprechen dürfte.

Diese beiden Spiele sind die ersten Neuzugänge im Oktober für den Xbox Game Pass Ultimate. Der Monat begann bereits mit einer riesigen Erweiterung des Katalogs, als am 1. Oktober 48 neue Titel überraschend hinzukamen, darunter viele ältere Ubisoft-Spiele.

Preisanpassung des Xbox Game Pass Ultimate

Warum gab es eine Preiserhöhung beim Xbox Game Pass Ultimate? Mit der Aufnahme der Ubisoft+ Classics in den Xbox Game Pass Ultimate wurde auch der Preis auf 29,99 Euro erhöht, was eine Steigerung von 50 % darstellt. Diese Maßnahme war Teil einer umfassenden Umstrukturierung, die auch zur Einführung der neuen Mitgliedschaftsstufen „Essential“ und „Premium“ führte, die die bisherigen „Core“ und „Standard“ ersetzt haben.

Microsoft hat versprochen, dass Day-One-Titel wie SOPA und Little Rocket Lab spätestens innerhalb von zwölf Monaten nach der Einführung in die Premium-Stufe aufgenommen werden. Du kannst also damit rechnen, diese Titel spätestens Anfang Oktober 2026 auch in der Premium-Stufe zu sehen.

Weitere Day-One-Titel im Oktober 2025

Welche weiteren Spiele kommen im Oktober 2025 zum Xbox Game Pass Ultimate? Neben SOPA und Little Rocket Lab werden im Oktober 2025 noch mehrere andere Day-One-Titel zum Xbox Game Pass Ultimate hinzukommen. Dazu zählen Ball x Pitt, Keeper und Ninja Gaiden 4. Außerdem kannst du dich auf Spiele wie The Outer Worlds 2, Moonlighter 2: The Endless Vault und Bounty Star freuen.

Diese Spiele erweitern das ohnehin schon umfangreiche Angebot und bieten dir eine Vielzahl von neuen Spielerlebnissen. Mit dieser breiten Auswahl an Titeln gibt es für jeden Geschmack etwas zu entdecken.

