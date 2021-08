Dank Xbox Game Pass könnt ihr bald Xbox Series X/S-Spiele auf Xbox One zocken

Xbox Game Pass Ultimate bietet als besonderes Feature neben dem normalen Herunterladen von Spielen auf Konsole und PC noch Cloud Gaming. Bisher war das nur auf Smartphones, Tablets und dem PC möglich.

Im Rahmen der gamescom hat Microsoft angekündigt, das dies Xbox One und Xbox Series X/S ebenfalls Cloud Gaming erhalten werden. Das sind die ersten Infos zum weiteren Service für alle mit Xbox Game Pass Ultimate.

Alle Infos zum Cloud Gaming per Xbox Game Pass

Der neue Service auf der Konsole wird, wie schon bei Cloud Gaming auf anderen Plattformen, teil von Xbox Game Pass Ultimate sein. Habt ihr ein bestehendes Abo, dann könnt ihr, sobald die Funktion freigeschaltet ist, ohne weitere Kosten davon profitieren.

Wann startet Cloud Gaming auf der Konsole? Noch gibt es keinen genauen Termin, aber Winter 2021 soll der Service an den Start gehen.

Wird es eine Testphase vorab geben? Ja, Xbox Insider sollen vor dem Release bereits Zugriff auf Cloud Gaming auf der Xbox erhalten. Als grobes Datum wurde bisher nur der Herbst 2021 angegeben, weitere Infos sollen schon sehr bald folgen.

Was ermöglicht Cloud Gaming auf der Konsole? Im Grunde könnt ihr dann auf alle Spiele, die Cloud Gaming unterstützen, ohne einen Download zugreifen. Dadurch erspart ihr euch lange Ladezeiten und könnt zum Beispiel sofort zum Release von Spielen oder nach einer Einladung von Freunden zocken. Durch die Cross-Saves übernehmt ihr jegliche Spielstände, die ihr bereits habt.

Wie Cloud Gaming bisher funktioniert, haben wir zur Veröffentlichung der PC-Version ausprobiert:

Besonders Xbox One profitiert davon

Das wohl wichtigste an Cloud Gaming auf der Konsole ist aber die Unterstützung der Xbox One. Denn damit könnt ihr mit eurer alten Konsole, sofern euer Internet dafür geeignet ist, weiter neue Spiele in der bestmöglichen Qualität erleben.

Forza Horizon 4 per Cloud ist ein gutes Beispiel für ein Spiel, bei dem die Qualität durch die Action leidet. ©Microsoft/PlayCentral

Gerade die Xbox One S profitiert davon am meisten. Denn die Server der Cloud wurden mit neuer Hardware basierend auf den Spezifikationen der Xbox Series X verbessert. Somit könnt ihr mit der schwächeren Konsole die beste Performance herausholen, ohne neue Hardware zu kaufen.

Neue Spiele nur für Xbox Series X/S spielbar: Nicht nur die besseren Versionen sind durch Cloud Gaming spielbar, sondern eben alle Spiele, die nur für Xbox Series X/S erscheinen. Bereits bestätigt sind The Medium und Microsoft Flight Simulator, die im Laufe des Jahres noch zum Cloud Gaming hinzugefügt werden. Damit ist aber sicher, dass kommende Microsoft-Spiele, wie Forza Motorsport, Avowed oder Starfield auf diese Weise per Xbox One spielbar sind.

Kleine Einschränkung: Viele Spiele auf der Xbox Series X laufen mit 4K-Auflösung und bis zu 120 FPS. Dieses Potential könnt ihr über das Cloud Gaming nicht erreichen. Dort ist die Qualität auf 1080p/60 FPS beschränkt. Ihr nehmt also ein wenig was in Kauf, müsst dafür aber nicht unbedingt eine neue Konsole kaufen.