So bekommt ihr jetzt sofort eine Xbox Series X Konsole – Kauf-Guide

Es bleibt auch weiterhin schwierig an Microsofts stärkste und bei Spieler*innen sehr beliebte Konsole zu gelangen. Doch glücklicherweise gibt es mittlerweile eine sehr gute Alternative, um dennoch an die Xbox Series X zu gelangen, ohne völlig überzogene Preise bei Scalpern und Co. zu bezahlen.

Xbox All Access – So sichert ihr euch eine Xbox Series X in Raten: Mittlerweile hat Microsoft auch in Deutschland seinen Dienst namens Xbox All Access gestartet. Hierbei erhaltet ihr gegen eine monatliche Gebühr entweder eine Xbox Series X oder eine Xbox Series S gemeinsam mit dem Xbox Game Pass (24 Monate). Nach einer Laufzeit von 2 Jahren habt ihr den Vertrag erfüllt und die jeweilige Konsole komplett abbezahlt, wodurch die Xbox Series X/S in euren Besitz übergeht. Aufgrund der anhaltenden schlechten Verfügbarkeit der Konsole also ein durchaus lohnendes Angebot!

Xbox Series X jetzt kaufen – Xbox All Access macht es möglich

Microsoft bietet euch den Dienst in zwei unterschiedlichen Paketen an. Für monatliche 24,99 Euro über eine Laufzeit von 2 Jahren erhaltet ihr die Xbox Series S gemeinsam mit dem Xbox Game Pass Ultimate. Für nur 8 Euro mehr erhaltet ihr bereits die deutlich stärkere Xbox Series X, ebenfalls in Kombination mit dem Xbox Game Pass Ultimate.

Hier noch einmal die Übersicht der zwei Pakete innerhalb von Xbox All Access:

Für wenn ist Xbox All Access geeignet?

Möchtet ihr nicht gleich 299 Euro (Xbox Series S) oder gar 499 Euro (Xbox Series X) auf die (virtuelle) Ladentheke legen, dann könnte Microsofts Xbox All Access für euch also genau der passende Dienst sein. Vor allem natürlich auch, weil die Konsolen über einen anderen Weg derzeit kaum zu haben sind.

Bedenkt aber, dass ihr mit Xbox All Access einen bindenden Vertrag abschließt und somit monatlich zur Zahlung der jeweiligen Raten über insgesamt zwei Jahre verpflichtet seid. Zusatzkosten entstehen dabei allerdings keine, außerdem winken ein 0% effektiver Jahreszins. Eine Anzahlung müsst ihr im Vorfeld nicht leisten.

Xbox All Access ab sofort in Deutschland: Was muss ich über den Dienst wissen?

Wie funktioniert Xbox All Access?

Um Xbox All Access beizutreten, müsst ihr euch lediglich für eine der beiden Konsolen entscheiden, euch registrieren und auf den Lieferanten warten. Eure neue Konsolen erwartet euch bereits mit einer Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft über 24 Monate.

Was bekomme ich mit Xbox All Access?

Xbox All Access bietet euch gleich eine ganze Reihe an interessanten Vorteilen, die wir euch im Folgenden aufgelistet haben:

Xbox Game Pass Ultimate für 24 Monate mit über 100 Spielen

EA Play-Mitgliedschaft

Online-Multiplayer mit Xbox Live Gold

Next-Gen-Gaming ohne Anzahlung

Neue Xbox Game-Studios-Titel direkt am Release-Tag

Welcher Händler bietet Xbox All Access noch an?

Derzeit ist Xbox All Access nur lokal in einigen MediaMarkt- und Saturn-Filialen verfügbar. Alle Informationen dazu erhaltet ihr auf der Webseite der beiden Märkte.

Aktuell könnt ihr die beiden Konsolen-Pakete also lediglich online bei Cyberport bestellen.