Wuyang bringt frischen Wind in Overwatch 2 – Lifeweavers Scheitern analysiert

In der Welt von Overwatch 2 gibt es immer wieder neue Helden, die das Spiel auf spannende Weise verändern. Während einige dieser Helden das Spiel positiv beeinflussen, können andere, wie Lifeweaver, nicht wirklich Fuß fassen. Wuyang hingegen bringt mit seinem gut ausbalancierten Kit frischen Wind in die Support-Riege. Trotz eines eher einfachen Designs passt er perfekt in das bestehende Helden-Setup, was Lifeweaver nicht gelungen ist.

Warum Lifeweaver nicht bereit für Overwatch 2 war

Was machte Lifeweaver zu einem riskanten Helden? Bei seiner Einführung hatte Lifeweaver Fähigkeiten, die das Potenzial hatten, das Spiel grundlegend zu verändern. Seine Petal Platform und der Life Grip erlaubten es den Spielern, sich leicht von niedrigem zu hohem Boden zu bewegen und Verbündete zu sich zu ziehen. Diese neuen Fähigkeiten hätten neue Strategien und Kompositionsstile ermöglichen können.

In der Praxis stellte sich jedoch heraus, dass Lifeweaver eher als Heiler fungierte und sich hauptsächlich auf die Heilung seiner Teamkameraden konzentrierte. Seine Heilung war zwar effektiv, ließ jedoch wenig Raum für Schaden oder andere Einflüsse in Teamkämpfen. Lifeweaver kann unter bestimmten Umständen nützlich sein, aber sein Kit passte einfach nicht in die damals aktuelle Meta.

Lifeweavers Kit und seine Herausforderungen

Warum passte Lifeweaver nicht zur Meta? Lifeweaver ist ein Held mit einem langsamen Spielstil, dessen Fähigkeiten Kämpfe subtil verändern. Seine geringe Mobilität und der Fokus auf vertikale Beweglichkeit machten ihn ideal für bestimmte Kompositionen, die jedoch nicht oft gespielt wurden. Stattdessen dominierten Hybrid- und Brawl-Kompositionen, die auf schnelle Unterstützungshelden und Nah- bis Mittelstrecken-DPS- und Tank-Helden setzen.

Ein weiteres Problem war Lifeweavers Fähigkeit Life Grip, die bei schlechter Kommunikation oder situativem Bewusstsein das Team durcheinanderbringen konnte. Ein falscher Zug konnte den Kampffluss stören oder eine wichtige Fähigkeit unterbrechen. Lifeweaver erforderte eine hohe Kommunikation und vorausschauendes Denken, was in stressigen Situationen nicht immer möglich ist.

Wuyang: Der benötigte Support für Overwatch 2

Was macht Wuyang zu einem so erfolgreichen Helden? Wuyang bietet eine Mischung aus neuen und bekannten Interaktionen, die ein angenehmes, aber dennoch erfrischendes Spielerlebnis bieten. Seine Waffe ähnelt der von Mercy, benötigt aber keine ständige Interaktion, es sei denn, zusätzliche Heilung ist erforderlich. Seine Fähigkeit Guardian Wave bietet eine Flächenheilung und einen Rückstoß, ähnlich wie Anas biotische Granate.

Durch seine Mobilität kann Wuyang leicht in Brawl-Kompositionen integriert werden und eine ähnliche Rolle wie Moira oder Kiriko übernehmen. Er ist eine einzigartige Mischung vieler bereits existierender Unterstützungshelden, was es einfach macht, seinen Platz im Team zu finden. Im Gegensatz zu Lifeweaver, dessen Kit so anders war, dass es schwierig war, seinen Nutzen zu erkennen, fügt sich Wuyang nahtlos ein.

Fazit zu Wuyangs Einfluss auf Overwatch 2

Warum solltest du Overwatch 2 mit Wuyang neu entdecken? Wuyangs Einführung hat das Support-Spiel in Overwatch 2 revitalisiert. Mit seiner ausgewogenen Mischung aus Heilung, Mobilität und Unterstützung bietet er eine neue Dynamik, die das Spiel bereichert. Seine einfache, aber effektive Spielweise macht ihn zu einer hervorragenden Ergänzung für jedes Team.

Was hältst du von Wuyang als neuen Helden in Overwatch 2? Lass uns deine Meinung in den Kommentaren wissen!