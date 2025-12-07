World of Warcraft Patch 11.2.7 bringt Spieler-Housing und neue Flugmechaniken

World of Warcraft erhält mit Patch 11.2.7 ein umfangreiches Update, das viele neue Inhalte und Verbesserungen bringt. Es ist das letzte große Update vor dem Start der Erweiterung Midnight Anfang 2026 und wird seit dem 2. Dezember 2025 auf den Live-Servern ausgerollt.

Früher Zugang zum Spieler-Housing

Was ist das neue Housing-System in World of Warcraft? Mit Patch 11.2.7 erhalten Vorbesteller der Midnight-Erweiterung exklusiven Frühzugang zum neuen Spieler-Housing. Häuser können in Founder’s Point (Allianz) oder Razorwind Shores (Horde) gekauft werden. Spieler können ihre eigenen Nachbarschaften gründen oder sich bestehenden Gildenvierteln anschließen.

Wie funktioniert die Einrichtung? Möbelstücke lassen sich über Berufe herstellen oder durch Quests und Erfolge sammeln. Besonders attraktiv: Wer entsprechende Dungeon- und Raid-Erfolge bereits abgeschlossen hat, bekommt Möbelstücke rückwirkend gutgeschrieben. Zusätzlich können Einrichtungsgegenstände gegen Bronze erworben werden – ein begrenztes Zeitfenster während des Legion Remix macht’s möglich.

Legion Remix und neue Herausforderungen

Was ändert sich im Legion Remix? Die Spielweise wird durch neue Anpassungen verbessert: Weltbosse erscheinen nun auf den Verheerten Inseln, und Spieler können durch das Besiegen eines Verdammniswächter-Herausforderers in der heroischen Weltstufe Fragmentierte Andenken der Epochenherausforderungen erhalten.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Welche weiteren Mechaniken wurden angepasst? Der NPC Erus ermöglicht es Timerunning-Charakteren, täglich bis zu 50 Motes of a Broken Time in Fragmentierte Andenken einzutauschen. Zusätzlich wurden Fähigkeiten wie Churning Waters und Naran’s Everdisc visuell und mechanisch überarbeitet.

Skyriding überarbeitet

Wie verändert sich das Flugerlebnis? Die Ressource Vigor wurde vollständig entfernt. Stattdessen erhalten alle Flugmanöver sechs gemeinsame Ladungen, die sich alle zehn Sekunden oder durch die Fähigkeit Zweiter Wind regenerieren. Take Off ist nun kostenlos, und Wirbelsturmangriff hat eine eigene Abklingzeit von 30 Sekunden.

Was bedeutet das für Spieler? Diese Änderungen machen das Fliegen deutlich flexibler und einsteigerfreundlicher. Besonders Neueinsteiger in Dragonflight oder The War Within profitieren von dieser Vereinfachung.

Der Brawler’s Guild kehrt zurück

Wann startet die Rückkehr der Kampfgilde? Ab dem 9. Dezember 2025 öffnen sich die Tore von Bizmo’s Brawlpub (Allianz) und der Brawl’gar Arena (Horde) erneut. Die Gilde bringt neue Bosse, rotierende Herausforderungen und kosmetische Belohnungen.

Neue Housing-Dekorationen

Ein recoloriertes Reittier

Bruce in neuer Farbvariante

Für wen lohnt sich die Rückkehr? Sowohl Veteranen als auch neue Kämpfer finden hier spannende Einzelkämpfe und Belohnungen mit Seltenheitswert.

Story-Updates und Lorewalking

Was bietet die Übergangs-Story zu Midnight? Die Questreihe Visions of a Shadowed Sun setzt die Geschichte von The War Within fort und thematisiert eine düstere Prophezeiung über den Fall von Quel’Thalas. Vereesa Windläufer spielt dabei eine zentrale Rolle.

Welche Inhalte bietet Lorewalking? Lorewalker Cho führt Spieler durch die Geschichte der Hochelfen, der Geißel-Angriffe auf Silbermond und die Entstehung der Leerenelfen. Diese Inhalte bereiten thematisch auf Midnight vor, das sich stark auf die Elfen-Lore konzentriert.

Neue Events und Timewalking

Was ist das Turbulente Zeitwege-Event? Vom 2. Dezember 2025 bis zum 9. Februar 2026 können Spieler schnell Twinks leveln und Ausrüstung sammeln. Im Fokus stehen sechs Dungeons aus Shadowlands, darunter Die Nekrotische Schneise und Die Andere Seite.

Welche Belohnungen gibt es? Für Zeitverzerrte Abzeichen können kosmetische Gegenstände wie Reittiere und Waffen aus Shadowlands erworben werden. Das Event bietet zudem neue Meta-Erfolge und ist besonders lohnend für Sammler.

Pandaren-Erbstückrüstung

Wie erhält man die neue Heritage Armor? Pandaren-Spieler kehren auf die Wandernde Insel zurück, um das Geisterfest vorzubereiten. Durch das Abschließen dieser Questreihe erhalten sie ein vollständig neues kosmetisches Rüstungsset.

Ist das Set accountgebunden? Ja, wie bei anderen Heritage Armors wird das Set nach Freischaltung für alle Pandaren-Charaktere auf dem Account verfügbar sein.

Weitere Quality-of-Life-Verbesserungen

Welche UI-Änderungen gibt es? Die Benutzeroberfläche wurde an mehreren Stellen überarbeitet:

Neue Tutorials und ein verbessertes Wiederkehrer-Erlebnis

Itemvergleich ist nun standardmäßig aktiviert

Neue Designs für Mauszeiger (z. B. Greifen, Zeigen, Halten)

Überarbeitete Standard-Steuerung: A und D führen nun standardmäßig zu Seitwärtsschritten

Was ist die Catch-Up Experience? Spieler, die seit 60 Tagen nicht eingeloggt waren, können über den Charakterbildschirm direkt ein spezielles Aufhol-Erlebnis starten. Auch ein neuer Reiter im Abenteuerführer erleichtert den Wiedereinstieg.

Horrific Visions & Legacy-Währungen

Welche älteren Inhalte wurden überarbeitet? Spieler können jetzt jede Woche frei zwischen den Visionen von Orgrimmar und Sturmwind wählen. Zudem lassen sich alte Währungen wie Apexis-Kristalle, Ordensressourcen und Verschleierter Argunit nun im Kriegsbund zwischen Charakteren übertragen.

Ein gelungener Abschluss für The War Within

Warum ist Patch 11.2.7 so bedeutend? The Warning bringt eine Vielzahl von Features und Feinschliff, der sowohl neue als auch zurückkehrende Spieler anspricht. Mit dem früher Zugang zum Housing, verbesserten Flugmechaniken und umfangreichen Lore-Quests bildet dieses Update einen gelungenen Übergang zur kommenden Erweiterung Midnight.

Was denkst du über die Neuerungen in Patch 11.2.7? Wirst du dir ein Haus in Azeroth sichern oder die Brawler’s Guild stürmen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!